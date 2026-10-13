Investigadores argentinos siguen por satélite a la especie de armadillo más grande del mundo

Tras la colocación del dispositivo y la evaluación sanitaria realizada por el equipo veterinario, el ejemplar fue liberado en el mismo sitio donde había sido capturado, minimizando cualquier alteración de su comportamiento natural.

El armadillo más grande del mundo

El tatú carreta es el armadillo viviente de mayor tamaño. Su caparazón está cubierto por placas rectangulares no superpuestas y ordenadas en hileras que le otorgan una gran flexibilidad. En ese sentido, cuenta con entre 11 a 13 bandas móviles.

Su cabeza es alargada y las orejas son pequeñas. Con extremidades muy robustas, sus patas delanteras presentan garras fuertes, en especial la del medio, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros. La cola es larga y está cubierta de pequeñas placas, según describe el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

Esta especie terrestre habita cerca del agua dentro de hábitats de la selva tropical, desde el norte de Venezuela y las Guyanas, hasta Paraguay y norte de Argentina. Excava madrigueras, generalmente en pastizales o áreas abiertas del bosque.

Las principales amenazas del tatú carreta son la caza y la deforestación de su hábitat, así como la captura ilegal para la venta clandestina.