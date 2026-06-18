Investigan la muerte de un paciente en una clínica de La Plata: denuncian que desapareció documentación clave
La denuncia fue impulsada por los familiares del paciente. Aseguran que en ese centro de salud existen antecedentes similares.
La Justicia de La Plata inició una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre de 67 años que se encontraba internado en una clínica privada de esa ciudad. La presentación judicial fue impulsada por los familiares del paciente, quienes presentaron una denuncia por presuntas irregularidades en la atención médica y la desaparición de documentación clave.
El caso se inició a partir de la muerte de D. A. P., quien desde el 26 de marzo estaba internado en la Clínica Althea, anteriormente conocida como Clínica Vaccarini, ubicada en la calle 80 entre 6 y 7.
Luego de permanecer durante más de dos meses internado, el hombre falleció en la madrugada del 7 de junio. A partir de ese momento, comenzaron los reclamos por parte de sus familiares, quienes sostienen que existen inconsistencias en la información brindada por el centro de salud.
La denuncia de la familia del paciente
La denuncia fue presentada recientemente por el abogado penalista Ignacio Barrios, representante legal de la familia. Según NA, los familiares solicitaron acceso a la historia clínica del paciente para conocer detalles de su evolución médica. Sin embargo, en un primer momento recibieron documentación que pertenecía a otra persona y posteriormente les informaron que no podían encontrar la historia clínica ni otros registros relacionados con la internación.
Esto último fue uno de los elementos que causaron mayor sospecha debido a que el certificado de defunción, el cual lleva la firma de las autoridades del hospital, sostiene que las causas del fallecimiento se determinaron a partir de la historia clínica del paciente.
Además, la presentación judicial incorpora una conversación telefónica que habrían mantenido los representantes de la clínica privada con los familiares del hombre fallecido. De acuerdo con la denuncia, durante esa comunicación, desde el hospital habrían insistido en avanzar con la inhumación del cuerpo.
Los familiares también cuestionan distintos aspectos vinculados a la atención médica brindada durante la internación. Entre ellos, mencionan decisiones terapéuticas adoptadas en los últimos días de vida del paciente, así como situaciones relacionadas con altas médicas y posteriores reingresos al establecimiento.
Los próximos pasos de la Justicia de La Plata
Ante este escenario, los familiares del hombre fallecido le solicitaron a la Justicia una serie de medidas para preservar posibles pruebas. Entre ellas figuran el secuestro de la historia clínica en formato físico y digital, registros médicos, informes sobre la medicación que le administraron, libros de guardia, grabaciones de las cámaras de seguridad y cualquier otro elemento que permita reconstruir los hechos.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y ahora será tarea de la Justicia determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o penales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario