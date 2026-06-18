Investigan la muerte de un paciente en una clínica de La Plata: denuncian que desapareció documentación clave

Esto último fue uno de los elementos que causaron mayor sospecha debido a que el certificado de defunción, el cual lleva la firma de las autoridades del hospital, sostiene que las causas del fallecimiento se determinaron a partir de la historia clínica del paciente.

Además, la presentación judicial incorpora una conversación telefónica que habrían mantenido los representantes de la clínica privada con los familiares del hombre fallecido. De acuerdo con la denuncia, durante esa comunicación, desde el hospital habrían insistido en avanzar con la inhumación del cuerpo.

Los familiares también cuestionan distintos aspectos vinculados a la atención médica brindada durante la internación. Entre ellos, mencionan decisiones terapéuticas adoptadas en los últimos días de vida del paciente, así como situaciones relacionadas con altas médicas y posteriores reingresos al establecimiento.

Los próximos pasos de la Justicia de La Plata

Ante este escenario, los familiares del hombre fallecido le solicitaron a la Justicia una serie de medidas para preservar posibles pruebas. Entre ellas figuran el secuestro de la historia clínica en formato físico y digital, registros médicos, informes sobre la medicación que le administraron, libros de guardia, grabaciones de las cámaras de seguridad y cualquier otro elemento que permita reconstruir los hechos.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y ahora será tarea de la Justicia determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o penales.