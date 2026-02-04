Investigan si el conductor que mató a una pareja en Córdoba manejaba alcoholizado

La causa está a cargo de la fiscalía del Distrito 2 Turno 1, encabezada por la fiscal Lourdes Quagliatti, quien deberá resolver la situación procesal del acusado una vez que reciba los informes médicos y forenses.

En caso de que la Justicia avance con una imputación más grave, el expediente podría seguir un camino similar al del caso de Alan Amoedo, que atropelló y mató a una persona alcoholizado en la avenida Circunvalación, condenado en 2022 a nueve años de prisión.