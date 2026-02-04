Investigan si el conductor que mató a una pareja en Córdoba manejaba alcoholizado
Algunos testigos indicaron que Lucas Belén tomaba whisky mientras manejaba. Se aguardan los resultados toxicológicos.
Los investigadores analizan si el conductor de 28 años, que atropelló y mató a una pareja durante la madrugada del domingo en Córdoba, iba tomando whisky al momento del choque.
El hecho ocurrió en el camino Interfábricas, a la altura del barrio Industrial Ferreyra, cuando Lucas Belén, que conducía una camioneta Toyota SW4, embistió desde atrás a un Renault Clio en el que viajaban Erika Casas, de 41 años, y Manuel Díaz, de 46, quienes murieron a causa del impacto.
Fuentes de la investigación señalaron que el acusado presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol: "Tenía halitosis alcohólica a simple vista", expresaron, motivo por el cual la fiscalía dispuso su custodia policial inmediata. Motivo por el que Medicina Forense le practicó exámenes toxicológicos poco después del accidente, cuyos resultados podrían agravar su situación procesal.
El hombre de 28 años permanece internado en el Hospital San Roque y podría recibir el alta en los próximos días, se encuentra imputado por homicidio culposo agravado.
En las últimas horas, Carlos Nayi asumió la representación legal de la familia de Erika Casas y de la exesposa de Manuel Díaz, con quien la víctima tenía dos hijos menores. En declaraciones a El Doce TV, el abogado adelantó que solicitará ser aceptado como querellante para pedir un cambio de carátula a homicidio simple con dolo eventual.
La causa está a cargo de la fiscalía del Distrito 2 Turno 1, encabezada por la fiscal Lourdes Quagliatti, quien deberá resolver la situación procesal del acusado una vez que reciba los informes médicos y forenses.
En caso de que la Justicia avance con una imputación más grave, el expediente podría seguir un camino similar al del caso de Alan Amoedo, que atropelló y mató a una persona alcoholizado en la avenida Circunvalación, condenado en 2022 a nueve años de prisión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario