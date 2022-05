Ivana Nadal hot y sin censura: su nuevo posteo a favor de la marihuana

“Banco la marihuana. Por supuesto que es una droga, pero así como estoy en duda sobre un montón de cosas que se plantean como ciertas, entiendo que es una planta, que no tiene nada. No me parece tan grave. Es lo que creo. Si me preguntan, yo digo la verdad”, manifestó el año pasado Ivana Nadal, quien incluso mostró un tatuaje que lleva en su pierna izquierda con una pequeña planta de cannabis, en Podemos Hablar.

ivana faso.mp4

Se viene "la bomba" de Ivana Nadal

Ivana Nadal, una de las influencers con más seguidores del país, tiene en vilo a sus seguidores con un anuncio "bomba", que vienen acompañados de videos sensuales pero todavía no lo confirma. ¿Será que participará de la plataforma DivasPlay?

"Acá estoy, un poco desaparecida pero tengo millones de novedades, que pronto les voy a ir contando, que pronto se va a ir enterando, ya se viene esa bomba que les vine diciendo", contó Ivana Nadal en sus redes sociales.