Javier Milei decretó un inopinado calendario de feriados para 2026: finde XXL por Semana Santa y Malvinas

Los feriados y el fin de semana largo de Semana Santa y Pascua son fechas esperadas por los argentinos para planear una escapada turística. Este año, el fin de semana coincide con otro feriado, que rinde homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas el 2 de abril, lo que potencia las oportunidades para viajar o relajarse.