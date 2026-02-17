Javier Milei decretó un inopinado calendario de feriados para 2026: finde XXL por Semana Santa y Malvinas
El 2 y 3 de abril coinciden el Jueves Santo, Viernes Santo y el Día del Veterano de Malvinas. Fijate cuántos días libres tenés para armar una escapada este año.
Los feriados y el fin de semana largo de Semana Santa y Pascua son fechas esperadas por los argentinos para planear una escapada turística. Este año, el fin de semana coincide con otro feriado, que rinde homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas el 2 de abril, lo que potencia las oportunidades para viajar o relajarse.
Cómo estarán conformados los feriados de Semana Santa
La Iglesia Católica Apostólica Romana establece que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, día en que Jesucristo entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmera, y culmina con el Sábado Santo. La Pascua sigue automáticamente después del Sábado Santo, celebrando la resurrección del Mesías.
Fechas de Semana Santa 2026:
- 29 de marzo: Domingo de Ramos
- 30 de marzo: Lunes Santo
- 31 de marzo: Martes Santo
- 1° de abril: Miércoles Santo
- 2 de abril: Jueves Santo (día no laborable que este año se transforma en feriado nacional por coincidir con Malvinas)
- 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)
- 4 de abril: Sábado de Gloria (Sábado Santo)
- 5 de abril: Domingo de Pascua (Resurrección)
Estas fechas permiten planificar escapadas turísticas, aprovechar los feriados y disfrutar del fin de semana largo mientras se respeta la tradición y la celebración religiosa.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario