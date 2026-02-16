Decretaron feriado el jueves 19 de febrero: qué localidad bonaerense suma un fin de semana extra largo
El asueto rige para Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles, por su aniversario fundacional. Afectará dependencias públicas, comercios y Banco Provincia.
Los feriados y el próximo fin de semana largo no siempre se sienten igual en todo el país, porque cada distrito tiene fechas locales que pueden alterar trámites, horarios de bancos y actividades comerciales.
En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 incluyó varios asuetos municipales y patronales. Entre ellos, un día pasó casi desapercibido al no ser feriado nacional, pero afectó directamente la atención en oficinas públicas, bancos y comercios de la localidad, demostrando que conocer los feriados locales es clave para organizar un verdadero fin de semana largo sin contratiempos.
El feriado confirmado para el 19 de febrero
El jueves 19 de febrero de 2026 se celebró el aniversario fundacional de Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles, y por eso se incluyó en el listado de feriados locales de la provincia de Buenos Aires para febrero de 2026.
Estos feriados se publican para organizar la atención en Banco Provincia y otras dependencias que siguen el calendario local. Además, la nómina aclara que cuando una fecha aparece con asterisco se considera “día no laborable” si coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, ayudando a planificar trámites y actividades sin inconvenientes.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
