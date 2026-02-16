Decretaron feriado el jueves 19 de febrero: qué localidad bonaerense suma un fin de semana extra largo

En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 incluyó varios asuetos municipales y patronales. Entre ellos, un día pasó casi desapercibido al no ser feriado nacional, pero afectó directamente la atención en oficinas públicas, bancos y comercios de la localidad, demostrando que conocer los feriados locales es clave para organizar un verdadero fin de semana largo sin contratiempos.