Javier Milei defendió a Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio
El ejército de trolls libertarios ya unificó su discurso para intentar despegar a Javier Milei del escándalo que sacude a su asesor Fernando Cerimedo.
El asesor estrella de la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, fue detenido en Bolivia acusado de haber estado detrás del intento de asesinato de su pareja, Nadia Beller, y lejos de buscar despegarse del escándalo, el presidente Javier Milei salió a defenderlo y a abonar supuestas teorías consiprativas en contra de su gobierno.
Todo el aparato de trolls libertarios montado en su momento por el propio Cerimedo salió este jueves de manera bien orquestada y organizada a atacar a Beller quien, tras sobrevivir al intento de femicidio, comenzó a dar detalles de la corrupción del Gobierno de Milei de los que se enteró durante su relación con Cerimedo.
Para ello el muy aceitado ejército de trolls libertarios, con la diputada Lilia Lemoine a la cabeza, comenzaron a instalar una nueva e insólita teoría conspirativa. Beller, intentan instalar, habría ordenado el autoatentado.
Como de costumbre, Milei dedicó ingentes horas de su tiempo, para repostear estos mensajes en defensa de Cerimedo.
"El método es siempre el mismo", comienza la inefable Lemoine. Y sigue, reocnociendo lo que hasta hace poco todos en Casa Rosada intentaban negar, el estrecho vínculo entre Milei y Cerimedo: "víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido".
Milei también reposteó el mensaje de un usuario identificado como @jlsantana quien intentó sembrar dudas sobre el atentado a Beller. "Te dan con un perdigón de goma y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta", comienza el mensaje y luego remata: "Te encajan tres tiros en el pecho ¿y te ponen curitas sin mertheolate ni nada y no se ve ningún daño? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?".
Otra cuenta del ejécito de trolls libertarios, Hayek Milei, abonó la misma teoría conspirativa y Milei tambiébn lo reposteó: "3 balazos de 9 mm en el pecho se tapan con 2 curitas, no necesitas oxígeno, hablas con voz firme, no hay sangre ene l piso y no te llevan al hospital más cercano?".
Finalmente el tambipen inefable FranFijap salió en defensa de Cerimedo y aseguró que "es toda una opereta manejada por el violín de Evo. La mina supuestamente recibió cuatro balazos pero no se ve sangre y, apenas seis horas después, ya estaba hablando ante las cámaras desde una sala de operaciones".
"Para mí es toda una opereta", concluyó.
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