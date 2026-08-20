Javier Milei defendió a Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio

Milei también reposteó el mensaje de un usuario identificado como @jlsantana quien intentó sembrar dudas sobre el atentado a Beller. "Te dan con un perdigón de goma y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta", comienza el mensaje y luego remata: "Te encajan tres tiros en el pecho ¿y te ponen curitas sin mertheolate ni nada y no se ve ningún daño? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?".

Otra cuenta del ejécito de trolls libertarios, Hayek Milei, abonó la misma teoría conspirativa y Milei tambiébn lo reposteó: "3 balazos de 9 mm en el pecho se tapan con 2 curitas, no necesitas oxígeno, hablas con voz firme, no hay sangre ene l piso y no te llevan al hospital más cercano?".

Finalmente el tambipen inefable FranFijap salió en defensa de Cerimedo y aseguró que "es toda una opereta manejada por el violín de Evo. La mina supuestamente recibió cuatro balazos pero no se ve sangre y, apenas seis horas después, ya estaba hablando ante las cámaras desde una sala de operaciones".

"Para mí es toda una opereta", concluyó.