Cuenta regresiva en Córdoba: operativo récord y vigilia masiva para recibir al papa León XIV

Una vez finalizada la misa central, que está prevista para las 10 de la mañana, la agenda del santo padre continuará en horas de la tarde en el microcentro cordobés. A las 15:15, el obispo de Roma mantendrá un encuentro doctrinal con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín, en la que será la única actividad de carácter cerrado con inscripción obligatoria. Tras ese cónclave, emprenderá su regreso en avión hacia el área metropolitana de Buenos Aires pasadas las 16:55, cerrando una jornada que promete dejar una huella profunda en la historia religiosa y social de la provincia.