Cuenta regresiva en Córdoba: operativo récord y vigilia masiva para recibir al papa León XIV
La provincia ultima los detalles logísticos, cortes de tránsito y despliegue sanitario de cara a la histórica misa central que el pontífice oficiará este martes en FAdeA.
Con las carpas colmadas de fieles, micros provenientes de distintos puntos del país y un despliegue de seguridad sin precedentes, la provincia de Córdoba se encuentra en la recta final de los preparativos para recibir este martes la visita oficial del papa León XIV. La expectativa en "La Docta" es absoluta y las autoridades provinciales y municipales califican el acontecimiento como el hito institucional y social más importante de las últimas cuatro décadas para el suelo cordobés.
Desde las últimas horas del lunes, miles de peregrinos comenzaron a instalarse en las inmediaciones del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la Escuela de Aviación Militar, escenario elegido para albergar la masiva ceremonia litúrgica que comenzará a las 10:00. La vigilia nocturna, acompañada por una nutrida grilla de propuestas artísticas y musicales con referentes de la cultura popular como Jairo y Jorge Rojas, transformó los alrededores en un punto de masiva concentración de familias y jóvenes.
Un operativo logístico y de seguridad colosal
Para garantizar el normal desarrollo de la jornada y el traslado de la marea humana, calculada en cientos de miles de asistentes, el Gobierno provincial dispuso un esquema operativo que afecta de manera directa a más de 5.000 efectivos policiales, además de la articulación con gendarmería, bomberos y los equipos de emergencias médicas provinciales y municipales.
El plan de movilidad contempla cortes totales de tránsito en los accesos al predio aeronáutico y restricciones estrictas en los principales corredores viales, motivo por el cual se decretó el asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial para facilitar la circulación y desalentar el colapso del transporte urbano. "Estamos ejecutando en el terreno cada detalle planificado durante meses para contener una convocatoria histórica", remarcaron desde la organización local, detallando que el predio fue segmentado en cuadrantes con pantallas gigantes y puestos sanitarios propios para evitar aglomeraciones peligrosas.
La agenda del pontífice en el territorio mediterráneo
El cronograma oficial prevé la llegada del pontífice al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a las 09:00, procedente de Buenos Aires. Tras el recibimiento protocolar por parte de las máximas autoridades provinciales, León XIV se trasladará hacia la zona de la Escuela de Aviación Militar, donde abordará el papamóvil para realizar una extensa recorrida destinada a saludar de cerca a los peregrinos apostados en el predio antes de dar inicio a la celebración eucarística.
Una vez finalizada la misa central, que está prevista para las 10 de la mañana, la agenda del santo padre continuará en horas de la tarde en el microcentro cordobés. A las 15:15, el obispo de Roma mantendrá un encuentro doctrinal con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín, en la que será la única actividad de carácter cerrado con inscripción obligatoria. Tras ese cónclave, emprenderá su regreso en avión hacia el área metropolitana de Buenos Aires pasadas las 16:55, cerrando una jornada que promete dejar una huella profunda en la historia religiosa y social de la provincia.
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