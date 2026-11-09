Murió un hombre de 73 años en Córdoba mientras hacía fila para la vigilia del papa León XIV
El peregrino murió en la tarde de este lunes, mientras intentaba ingresar al Polo aeronáutico. Era oriundo de Chaco.
Un trágico episodio empañó las horas previas al encuentro masivo con el papa León XIV en Córdoba. Un hombre de 73 años, proveniente de Chaco, murió este lunes tras sufrir un paro cardíaco mientras realizaba la fila para acceder al predio del Polo Aeronáutico FAdeA, lugar donde está programada la celebración litúrgica.
Murió un hombre de 73 años en Córdoba mientras hacía fila para la vigilia del papa León XIV
De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales, la víctima comenzó a descompensarse en medio de la marea de fieles que aguardaba la apertura del lugar para participar de la vigilia y misa de este martes. De inmediato, personal del servicio de emergencias municipal 107 le prestó los primeros auxilios en el sitio.
Posterior a las maniobras iniciales, fue trasladado de urgencia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa —ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea, a muy pocos metros del recinto—, donde los médicos confirmaron su deceso pese a las tareas de reanimación.
El hecho se produjo dentro del despliegue sanitario dispuesto para la visita papal en la ciudad. Específicamente en la zona de FAdeA, la estructura médica contempla dos carpas de alta complejidad provistas de equipamiento para emergencias severas —incluyendo desfibriladores y monitores multiparamétricos—, apoyadas por una flota de 7 ambulancias de tracción integral para circular dentro de las 107 hectáreas del predio y otras 29 unidades destinadas a derivaciones externas.
El dispositivo general abarca a más de 1.500 efectivos entre profesionales de la salud y voluntarios, articulados mediante corredores viales exclusivos y refuerzos en los centros hospitalarios zonales. En el caso del Hospital Madre Teresa, el establecimiento había incorporado instalaciones anexas y unidades de soporte adicionales para responder ante eventuales contingencias durante la jornada.
Ante la masiva concentración de feligreses que comenzó a congregarse desde temprano, la apertura de los accesos a FAdeA debió adelantarse a las 18:00 para dar comienzo a las actividades de la vigilia. Para la misa central de este martes a las 10:00, las autoridades locales prevén una concurrencia estimada de entre 700.000 y 800.000 personas, por lo que reiteraron la importancia de mantener la hidratación, llevar medicación personal y seguir las pautas de seguridad fijadas para el evento.
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