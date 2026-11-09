Murió un hombre de 73 años en Córdoba mientras hacía fila para la vigilia del papa León XIV

Ante la masiva concentración de feligreses que comenzó a congregarse desde temprano, la apertura de los accesos a FAdeA debió adelantarse a las 18:00 para dar comienzo a las actividades de la vigilia. Para la misa central de este martes a las 10:00, las autoridades locales prevén una concurrencia estimada de entre 700.000 y 800.000 personas, por lo que reiteraron la importancia de mantener la hidratación, llevar medicación personal y seguir las pautas de seguridad fijadas para el evento.