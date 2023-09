Le robaron en vivo a un cronista durante la caravana de Javier Milei en Ramos Mejía

"Me robaron todo, el celular y la billetera, a mí y al cámara. Acá, la militancia de Milei. No sacaron todo. No tengo nada en los bolsillos, ni las llaves. Intentando conseguir una nota con Milei, nos pasó", lamentó el cronista de IP. "En el tumulto nos han manoteado absolutamente todo. No hay nada, solo la custodia privada de Milei", completó.