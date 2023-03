Jey Mammón con Jorge Rial: "No soporto esto"

La palabra de Jey Mammón: adelanto de Radio 10

jey mammon

"Tu frase textual fue: 'que haya prescripto no significa que no haya pasado, esto pasó', yo te vi en la tele decirlo. Apagué la tele y dije 'la concha de la lora, esto se terminó´", le dijo Jey Mammón a Rial, en un audio que pasó Radio 10.

"Entonces, ahora cuál es el debate eso o cuántos años tenía cuando arranqué una relación de amor con una persona (Lucas Benvenuto), en la cual nos amamos, nos cuidamos y nos quisimos", agregó el músico,

"No tengo nada contra Lucas. si dije que quiero juicio por la verdad es porque yo no soporto que siguen repitiendo lo que están diciendo... No soporto esto", concluyó.