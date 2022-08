Diputados: Comisión de Libertad de Expresión analizó la denuncia de Jorge Rial

La reunión de este jueves al mediodía comenzó con el tratamiento de la denuncia de Rial contra Vila, dueño del Grupo América.

Rial, quien denunció públicamente a Vila por las presuntas amenazas que recibió en uno de los cortes del programa que conduce en C5N, desistió de concurrir a la Comisión, pero utilizó su cuenta en Twitter para pronunciar duras críticas hacia el legislador macrista por haberlo citado junto al empresario de medios al mismo encuentro.

"Me invitaron a la Comisión de Libertad de Expresión. No voy por varias razones, la principal que invitaron para la misma reunión a Daniel Vila. Intentaron juntar a víctima con victimario dándole la misma importancia y espacio. Eso solo lo haré en la Justicia", se quejó Rial, vía Twitter ni bien iniciada la reunión en Diputados.

Wolff aprovechó la apertura del encuentro para recordar que Rial había pedido la actuación de la comisión luego de sus denuncias de "amenazas" por parte de Vila y justificó que se haya citado al periodista y al empresario al mismo encuentro.

A Rial "le dije que podía venir a la comisión que siempre está abierta para escuchar a todos" y por eso "invitamos a las partes involucradas", argumentó el legislador macrista.

El periodista y conductor del programa Argenzuela, que se emite por la señal C5N, cuestionó además a los diputados porque "desconocen que existe una orden de restricción sobre el empresario" que "haría imposible ese extraño encuentro". y agregó: "En resumen. No les importó en el momento y tampoco ahora".

Luego la comisión trató la denuncia sobre el supuesto intento de "censura" que López Murphy denunció haber sufrido cuando un grupo de estudiantes buscó bloquear su participación en una charla en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Me invitaron a dar una exposición en la facultad, era una posibilidad de intercambio, formativa. Al llegar, me informan que un grupo de jóvenes había copado la entrada del salón. Me acerqué para conversar y comenzaron a agredirme", relató el legislador, recordado en la UBA por el recorte al presupuesto universitario que impuso cuando fue ministro de Economía de Fernando de la Rúa.

Sobre el episodio ocurrido en julio pasado, el diputado de Republicanos Unidos expresó su "preocupación" por una supuesta práctica de "educación para el odio, el no poder escuchar, ni dialogar", y evaluó: "Sabemos que hay matices, diferencias, pero la tolerancia y la convivencia deben formar parte de una sociedad abierta y democrática".

Esos jóvenes "empezaron a agredir, como está claro en los vídeos, y a decir que yo estaba escondido. Yo no me escondo, doy la cara todo el tiempo", relató López Murphy y aseveró que esa conducta es propia "de regímenes totalitarios donde hay un pensamiento único".

Por su parte, el diputado oficialista Pablo Carro (FDT) se solidarizó con su par, pero indicó que "parte de la libertad de expresión es que todos los sectores puedan expresarse", tanto estudiantes, como el legislador.

En ese sentido, Carro aclaró que "la charla se pudo dar en otra aula, por lo tanto, no podemos considerar censura. Censura es cuando un poder impide que haya una expresión, y esa expresión se dio institucionalmente".

En la misma línea, la oficialista Mara Brawer opino que "se está generado un clima político de agresión que debemos repudiar" y destacó que debemos buscar que "el dialogo político sea tolerante y democrático".