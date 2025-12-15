José C. Paz: buscan a ladrón con máscara de payaso que participó de un robo a mano armada

Investigadores policiales ya se encuentran en la búsqueda de los tres delincuentes. Residentes de esa zona de José C. Paz aseguraron que el ladrón de la máscara de payaso es apodado "Tenazas" porque tiene tres dedos en cada mano, según informó el sitio Diario Efecto.

El mismo grupo de delincuentes habría intentado secuestrar a una joven cerca de las 13 del domingo en las calles Monteagudo y Pueyrredón, aproximadamente una hora después del robo capturado en el video viral.

A través de las redes sociales los vecinos contaron que la joven fue abordada por un hombre que iba en una auto negro y que tenía puesta una máscara de payaso.