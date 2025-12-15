José C. Paz: buscan a ladrón con máscara de payaso que participó de un robo a mano armada
Residentes del barrio Sarmiento, en José C. Paz, reclamaron por el robo perpetrado por tres delincuentes, y denunciaron un intento de secuestro días atrás.
Vecinos del barrio Sarmiento, en la localidad bonaerense de José C. Paz, denunciaron en los últimos días una serie de episodios de inseguridad perpetrados por un grupo de delincuentes que incluye a un hombre que usa una máscara de payaso para no ser reconocido. Uno de los asaltos quedó registrado por las cámaras de la vía pública.
Así fue como este lunes se volvió viral el robo que sufrió el domingo pasado un hombre cuando descargaba cosas del baúl de su auto, estacionado en la vereda de Padre Ustarroz entre Juan B. justo y Tomas Guido.
Como se puede apreciar en el video, un auto se estacionó a la altura de la casa y de él descendieron dos hombres, uno de los cuales tenía la cara tapada por la máscara de payaso. Los delincuentes rodearon a la víctima y le sacaron sus pertenencias.
Uno de ellos, que estaba armado, llegó a darle un culatazo a la víctima para luego huir en el vehículo, que estaba manejado por el tercer delincuente. El botín estaba compuesto de una notebook, un celular y otros elementos personales que no alcanzan a distinguirse en el video viral.
Antes de irse, y a modo de amenaza, el ladrón que estaba armado disparó un tiro al aire desde adentro del auto.
Investigadores policiales ya se encuentran en la búsqueda de los tres delincuentes. Residentes de esa zona de José C. Paz aseguraron que el ladrón de la máscara de payaso es apodado "Tenazas" porque tiene tres dedos en cada mano, según informó el sitio Diario Efecto.
El mismo grupo de delincuentes habría intentado secuestrar a una joven cerca de las 13 del domingo en las calles Monteagudo y Pueyrredón, aproximadamente una hora después del robo capturado en el video viral.
A través de las redes sociales los vecinos contaron que la joven fue abordada por un hombre que iba en una auto negro y que tenía puesta una máscara de payaso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario