José C. Paz: encontraron sin vida a una joven de 26 años junto a su bebé de 4 meses

Según trascendió, el sargento de la Bonaerense llegó por razones que hasta el momento se desconocen hasta el domicilio ubicado en la calle Salvador María del Carril al 2500, casi en la esquina con Lima, de la mencionada localidad. Allí llamó a la puerta de la casa ubicada en los fondos de un lote y al no tener respuesta intentó ingresar.

Al decir del relato del sargento, la puerta principal estaba cerrada con llave por dentro. Fue entonces que decidió entrar por una puerta trasera que encontró abierta.

Allí halló a la ex pareja de su hermano sin vida. La mujer fue identificada como Talía Mercedes Rivero, de 25 años, oriunda de la provincia de Corrientes. Junto a ella estaba el cadáver de su pequeño hijo de tan solo 4 meses de edad.

Todo ocurrió este miércoles a la tarde. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que las muertes datan de varios días.

Las autoridades judiciales intentaron dar con la ex pareja de la mujer, también efectivo de la policía, pero hasta el momento no está ubicable. Si bien todo es prematuro, procuran averiguar cuáles fueron motivos que provocaron las muertes tanto de la mujer como del bebé. Las puertas no están forzadas ni hay faltantes, por lo que en principio se descarta un hecho de robo.

Los investigadores no descartan un posible femicidio. Los cuerpos fueron derivados a la morgue judicial para practicarle la autopsia correspondiente e ir descartando hipótesis.

También en la carpeta de los pesquisas existe la posibilidad de un crimen seguido de suicidio. La mujer podría haber decidido quitarse la vida luego de haber ultimado a su hija ante una situación de extrema necesidad. El ex cuñado manifestó que hacía al menos dos meses que no la veía y creía que había vuelto a Corrientes porque esa era su intención.