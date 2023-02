José C. Paz: hijo de la paciente que no fue trasladada pidió perdón por los destrozos en el hospital

destrozos hospital mercante jose c paz

Tras la repercusión en los medios, el hombre agregó que “quieren dejar a mi familia como los malos de la película, pero imagínense que hace cuatro días les venimos implorando el traslado de mi mamá y todos los días nos daban un parte diferente, nos dicen que no hay camillas, que no hay lugar, habiendo tantos hospitales públicos. Fuimos a varios hospitales y en cada hospital nos quisieron cobrar”.

Qué dijo el hijo de la paciente no trasladada de un hospital en José C. Paz

Al ser consultado sobre los destrozos ocasionados en el Hospital Mercante de José C. Paz, Brian se mostró arrepentido y consideró: “Entiendo que no es la manera, obviamente, pero si te toman el pelo, está en riesgo la salud de un ser amado y después de cuatro días de estar suplicándole al hospital, el director no la cara…”.

Según Brian, desde el hospital “dijeron que durante cuatro días habían estado buscando cama, que no había neurocirujano, y que ya no había nada mas por hacer, que si la trasladaban o la operaban se moría. Nos mintieron, ya demandamos al hospital. No fue la manera correcta, pero fue una emoción violenta que nos salió como familiar de tanta tomada de pelo”.

Y en consecuencia expresó: “Estoy en contra de la violencia pero somos seres humanos y mamá hay una sola. Yo por mi vieja hago lo que sea necesario, si tengo que darle mi vida la doy, no me importan las consecuencias”.

Por otra parte, Brian denunció malos tratos por parte del personal de salud y reclamó mal funcionamiento de los hospitales públicos: “Lo que se vive en un hospital es una locura. Pregúntenles a las enfermeras el trato que nos daban. A mi papá lo trataban mal, lo hacían llorar. Es un hospital público, si no están a la altura que presenten la renuncia”.

“Tendrían que clausurar ese hospital. Que el Gobierno en vez de gastar la plata en tantas pelot… haga hospitales con todas las cosas adecuadas para tratar a los pacientes como se debe, que las operaciones sean gratuitas. No puede ser que te quieran cobrar hasta la gasa que usan, los hospitales son públicos, ¿en qué país estamos viviendo?”, expresó con claro enojo el hijo de la paciente.



José C. Paz: denuncia que la Policía les pegó y les robó

Según habían informado testigos del ataque de furia en el hospital, “de repente llegó una camioneta F-100, se bajaron un montón de personas y empezaron a romper todo y agredir al personal y a la gente que filmaba”.

Tras un intento de fuga, los familiares de Hilda fueron perseguidos por la Policía y seis personas fueron detenidas, entre ellas, una menor.

El hombre informó que se trata de sus hermanos y su sobrina de 16 años y denunció: “Le pegaron a las criaturas. A una le dieron un piedrazo y la desmayaron en la puerta de mi casa. Tengo foto del policía que le robó el celular y plata a mi sobrina”.

Al respecto de la detención, Brian reclamó: “Pregúntenle a la Policía si están arrepentidos de haber maltratado y pegado a las mujeres y menores, porque ellos me siguieron hasta mi casa y le rompieron la cabeza a toda mi familia. Pregúntenle al director de la institución si está arrepentido de haber esperado hasta último momento a que saquen el traslado de mi mamá”.

Finalmente, Hilda fue trasladada al Hospital Bicentenario de Monte Grande. “Llegó bien, está estable, esperando resultados para ver si la operan o no”, informó su hijo.