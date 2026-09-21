Joven de 21 años murió tras ser apuñalado durante una pelea familiar en Rosario y detuvieron a su prima
Un hecho de violencia intrafamiliar sacudió a Rosario. La víctima fue identificada como Kevin Isaías Bustos, mientras que su prima de 24 quedó detenida.
El violento episodio se desencadenó pasadas las 01:00 en el interior de una vivienda situada sobre la calle Pedro Pavia al 5100, en la ciudad de Rosario. De acuerdo con el testimonio brindado por una mujer de 53 años a los efectivos policiales, el hecho se originó en medio de una acalorada pelea familiar entre los allegados que se encontraban en el domicilio.
En plena disputa, la sospechosa habría tomado un arma blanca para atacar directamente a Kevin Isaías Bustos, provocándole una grave lesión en la zona del pecho.
Tras el ataque, los vecinos de la zona intervinieron para trasladar de urgencia al joven herido hacia el Hospital Roque Sáenz Peña, donde los profesionales médicos constataron su fallecimiento a pesar de las maniobras de asistencia.
Operativo policial en Rosario, detenciones y antecedentes de violencia familiar
Ante la alerta recibida, personal policial se hizo presente en el lugar del hecho y logró detener a la joven de 24 años en una de las habitaciones de la casa. En la escena trabajó la Policía de Investigaciones (PDI), que procedió al secuestro de una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros para ser sometida a las pericias correspondientes.
Asimismo, otra mujer de 40 años fue aprehendida e imputada en el parte oficial por obstruir las tareas del personal de seguridad. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia y se instruyeron en la comisaría 15ª.
Este caso vuelve a poner en primer plano la violencia en disputas intrafamiliares, un fenómeno que en el pasado reciente ha dejado episodios de extrema gravedad en distintos puntos del país.
Cabe recordar hechos de características similares ocurridos en otros distritos, como el violento ataque registrado a principios de año en la localidad bonaerense de Manuel Alberti —partido de Pilar—, donde un hombre de 34 años, identificado como Leandro Cejas, fue asesinado a golpes en la vereda por su propio sobrino en medio de una prolongada disputa familiar por la posesión de un terreno.
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