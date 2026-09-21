Joven de 21 años murió tras ser apuñalado durante una pelea familiar en Rosario y detuvieron a su prima

Este caso vuelve a poner en primer plano la violencia en disputas intrafamiliares, un fenómeno que en el pasado reciente ha dejado episodios de extrema gravedad en distintos puntos del país.

Cabe recordar hechos de características similares ocurridos en otros distritos, como el violento ataque registrado a principios de año en la localidad bonaerense de Manuel Alberti —partido de Pilar—, donde un hombre de 34 años, identificado como Leandro Cejas, fue asesinado a golpes en la vereda por su propio sobrino en medio de una prolongada disputa familiar por la posesión de un terreno.