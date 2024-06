Cómo es el régimen que debe cumplir Juan Darthés tras su condena

Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual contra Thelma Fardin por el delito de estupro - violación según el término jurídico argentino-. Sin embargo, el actor no irá preso hasta que el fallo quede firme. En caso de que esto suceda, el condenado deberá cumplir con régimen penitenciario semiabierto.

En Brasil existen tres regímenes penitenciarios: abierto, semiabierto y cerrado. El régimen semiabierto es una modalidad de detención que la Justicia de Brasil le otorga a modo de beneficio a aquellos condenados no reincidentes con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.

En el caso de Darthés, los artículos 33 y 35 del Código Penal brasilero establecen que podrá salir de prisión durante el día para realizar trabajos comunes en “colonias agrícolas, establecimientos industriales o lugares de procedencia similar” o “asistir a cursos profesionales complementarios, de enseñanza secundaria o superior”. Una vez concluida la jornada laboral o de estudio, el actor deberá volver a la prisión y dormir en su celda.

juan darthes Juan Darhés deberá cumplir con un régimen penitenciario semiabierto

En cuanto al régimen cerrado es el más estricto e impone que los detenidos con una pena mayor a ocho años de prisión deberán cumplir su condena en un establecimiento de media o máxima seguridad. Solo se le permitirá realizar trabajos fuera de la cárcel si es “en servicios u obras públicas”.

El régimen abierto, por el contrario, otorga el privilegio a un condenado con pena menor a cuatro años a “trabajar, asistir a cursos o realizar otra actividad autorizada, permaneciendo recluido durante la noche y los días libres en un domicilio fijado”, fuera de la cárcel y sin vigilancia. Esto se revoca si comete un delito intencional.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

thelma fardin juan darthes Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en la causa por abuso sexual a Thelma Fardin

La actriz Thelma Fardin denunció en diciembre de 2018 que Juan Darthés la violó durante una gira que hacía la novela "Patito Feo", en Nicaragua, en 2009.

Entre lágrimas, Fardin, quien entonces tenía 16 años, reveló en su momento que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Él me dijo que se lo tocaray enseguida me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó en 2018 el colectivo de Actrices Argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.