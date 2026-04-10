Juana Jurado, psicóloga: "Por la desigualdad en las tareas de cuidado cae el deseo sexual en las mujeres"

La búsqueda activa de placer y el fin del "apagón"

Juana Jurado, directora de la carrera de Psicología de UADE, lo explica con claridad: "No hay una sola menopausia ni una única sexualidad posible. El erotismo no desaparece, pero se vuelve un lujo cuando la logística cotidiana y los cuidados recaen casi por completo sobre ellas".

El "apagón sexual" funciona entonces más como un mandato cultural que como una realidad. Las estadísticas respaldan esta vitalidad: relevamientos previos de la misma universidad sobre el consumo en sex shops indican que entre el 60% y el 70% de la clientela está conformada por mujeres. Además, se registra una alta y activa participación de mujeres mayores de 50 años en talleres sobre erotismo, demostrando una clara voluntad de reconectar con el placer y sumar nuevas herramientas.

Factores clave para entender el deseo después de los 50

De acuerdo a los principales hallazgos del informe de la UADE, la sexualidad adulta requiere de condiciones de bienestar reales para poder desplegarse. Entre los puntos más destacados, se concluyó que: