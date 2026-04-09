"¿Quieren ver lo que pasa si un científico deja sin rendir 10 centavos?": un viral evidencia la desigualdad

En las capturas que ofreció de manera pública el científico demostró que salió adelante con tacto y más paciencia de la que se merece la burocracia, pero queda la cuenta pendiente de la indignación sobre lo puntilloso de las auditorías al sector de investigación en provincia de Buenos Aires frente a lo laxo de otras, a nivel nacional.

"Acá les muestro lo que me pasó hace 2 años con la rendición de un financiamiento científico de la CICPBA (y recuerden a quiénes nos trata de vividores esta RUNFLA DE CHORROS)", agregó en X al contestarle a un colega investigador del CONICET.

reclamo jorge subsidio

Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei recortó fondos y subsidios tanto en el caso de las universidades nacionales como de los entes estatales de investigación científica. Tanto es así que varias casas de estudios se declararon en emergencia presupuestaria, y muchos profesionales tuvieron que diversificar su actividad por falta de fondos (o sea, desistir de su trabajo y conseguir otro).

De hecho, en marzo de este año la justicia ratificó que Javier Milei debe promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, ley 27.795, después de que el Congreso repitiera su voto para dejar sin efecto el veto presidencial.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario, al considerar que no fueron desvirtuados los argumentos que justificaron su dictado en primera instancia.