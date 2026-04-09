"¿Quieren ver lo que pasa si un científico deja sin rendir 10 centavos?": un viral evidencia la desigualdad
Mientras Manuel Adorni y su escribana dan explicaciones por sumas cuantiosas, un usuario de X mostró lo desigual del trato del sistema dependiendo el deudor.
Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, espera que su escribana dé las respuestas correctas ante la justicia en una causa por posible enriquecimiento ilícito, un científico difundió este jueves en X las capturas de cuando una entidad gubernamental le pidió que rindiera cuentas por 10 centavos de peso.
"¿Quieren ver lo que pasa si un científico queda sin rendir DIEZ CENTAVOS (sí, $ 0,10) de un subsidio?", preguntó Jorge Montanari, director del Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica (LANSAB), tal como figura en la web del organismo que depende de la Universidad Nacional de Hurlingham.
La invitación de Montanari a mirar el intercambio que mantuvo en 2024 vía mail con representantes del Departamento de Subsidios de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires podría ser entendido como un acto de indignación o de ironía en respuesta a otro mensaje de X.
En ese mensaje de X alguien comentó que "los que cortan el financiamiento a la discapacidad, Universidades, Ciencia y Tecnología argumentando que "hay que auditar" y estupideces asi, son los mismos que se enriquecen y viajan por todos lados con los fondos del Estado, del contribuyente".
Ahí le cayó la ficha a Montanari, que recibió un $ 600.000 para solventar su proyecto y se las tuvo que ver con la burocracia posterior ya que le quedó sin rendir el gasto total de $ 0,10.
En las capturas que ofreció de manera pública el científico demostró que salió adelante con tacto y más paciencia de la que se merece la burocracia, pero queda la cuenta pendiente de la indignación sobre lo puntilloso de las auditorías al sector de investigación en provincia de Buenos Aires frente a lo laxo de otras, a nivel nacional.
"Acá les muestro lo que me pasó hace 2 años con la rendición de un financiamiento científico de la CICPBA (y recuerden a quiénes nos trata de vividores esta RUNFLA DE CHORROS)", agregó en X al contestarle a un colega investigador del CONICET.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei recortó fondos y subsidios tanto en el caso de las universidades nacionales como de los entes estatales de investigación científica. Tanto es así que varias casas de estudios se declararon en emergencia presupuestaria, y muchos profesionales tuvieron que diversificar su actividad por falta de fondos (o sea, desistir de su trabajo y conseguir otro).
De hecho, en marzo de este año la justicia ratificó que Javier Milei debe promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, ley 27.795, después de que el Congreso repitiera su voto para dejar sin efecto el veto presidencial.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario, al considerar que no fueron desvirtuados los argumentos que justificaron su dictado en primera instancia.
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