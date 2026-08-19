Juicio contra Aníbal Lotocki: la viuda de la víctima tildó de "asesino" al médico y pidió que "hagan algo"
Romina Scioli, la viuda de Cristian Zárate, tildó de "asesino" al cirujano Aníbal Lotocki, hoy en la cárcel por otra condena vinculada a la mala praxis.
Este miércoles se celebró una nueva audiencia en el juicio contra el cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente, ocurrida en 2021. La viuda de la víctima lo tildó de "asesino" y pidió a los jueces "que hagan algo esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad".
La declaración de Romina Scioli, esposa de una víctima de Aníbal Lotocki
"Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado", declaró Romina Scioli, la viuda de Cristian Zárate, el empresario de 50 años que habría sido la última víctima del cirujano antes de que la justicia le prohibiera atender pacientes.
El reclamo de Scioli estuvo dirigido al equipo médico del Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito, donde Aníbal Lotocki atendía en abril de 2021, cuando ya enfrentaba un juicio por lesiones graves entablado por al menos cuatro mujeres, incluida Silvina Luna.
Scioli consignó que su esposo no consumía drogas ni alcohol, tampoco comía en "exceso" y "no tomaba medicación", y reveló que le había dicho que "se iba a operar una hernia".
Pero Zárate se presentó el 15 de abril de 2021 en la clínica de Caballito acompañado por su amigo Pablo para internarse para una liposucción que estaría a cargo de Aníbal Lotocki, aunque luego se supo que el cirujano pasó varios minutos de la cirugía afuera del quirófano, hablando con su abogado sobre la causa legal en su contra.
La viuda de Zárate criticó el rol de los acusados porque "no hicieron nada" y "lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, que no entraba una camilla en el ascensor".
Aníbal Lotocki está imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, pero además llegaron a juicio oral la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.
También se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Aníbal Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que constituye un delito de encubrimiento agravado.
El caso está en manos de los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego, Juan Giudice Bravo y María Eliza Gaeta, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional No 17 de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes Scioli les pidió entre lágrimas una sentencia ejemplar para Lotocki y los demás acusados.
"Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad", expresó la mujer.
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