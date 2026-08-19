Juicio contra Aníbal Lotocki: la viuda de la víctima tildó de "asesino" al médico y pidió que "hagan algo"

La viuda de Zárate criticó el rol de los acusados porque "no hicieron nada" y "lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, que no entraba una camilla en el ascensor".

Aníbal Lotocki está imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, pero además llegaron a juicio oral la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

También se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Aníbal Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que constituye un delito de encubrimiento agravado.

El caso está en manos de los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego, Juan Giudice Bravo y María Eliza Gaeta, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional No 17 de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes Scioli les pidió entre lágrimas una sentencia ejemplar para Lotocki y los demás acusados.

"Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad", expresó la mujer.