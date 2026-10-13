Mario Baudry asegura que con un medicamento se pudo haber salvado la vida de Diego Maradona

"Con esto solo y un poco de cariño, Diego hoy estaba con nosotros", agregó el abogado, quien también acusó a los profesionales de haber impedido la intervención de otros médicos y de haber limitado el contacto del exfutbolista con sus familiares.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: los pedidos de pena

En el tramo final de su alegato, Mario Baudry detalló los pedidos de pena para los acusados y solicitó que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y Nancy Forlini sean detenidos una vez que se conozca la sentencia.

Para Luque, el neurocirujano que atendía a Maradona, pidió 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación. En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó 14 años de cárcel por el mismo delito y 10 años de inhabilitación.

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

En el caso de Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical, reclamó 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación. Para Díaz, pidió una pena de 12 años de prisión, tras solicitar que el hecho sea recalificado como homicidio con dolo eventual, además de una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

Por su parte, para los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, Baudry solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo y una inhabilitación por el doble del tiempo de la pena.