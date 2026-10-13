Mario Baudry asegura que con un medicamento se pudo haber salvado la vida de Diego Maradona
Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, cuestionó la atención médica que recibió el exfutbolista y detalló los pedidos de pena para los acusados en el juicio.
En el marco del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, el abogado Mario Baudry mostró un diurético y aseguró que el exfutbolista podría haberse salvado si los médicos le hubieran suministrado ese medicamento.
"Diego se hubiera salvado simplemente con esto, muchachos, un simple diurético. Con esto, Diego está salvado, nos lo dijeron cinco médicos", sostuvo el letrado ante los periodistas a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de presentar sus alegatos en el juicio por la muerte del exfutbolista.
Según explicó, Maradona tomaba ese medicamento para tratar la hipertensión y cuestionó que no se lo administraran durante sus últimos días de vida, pese a que, de acuerdo con su versión, él lo había solicitado: "Cuando Diego le pide al enfermero Almirón un diurético, Luque le dice que no, y Cosachov le dice: 'Si Luque no lo receta, yo no se lo doy'".
"Luque sabía que Diego tenía una cardiopatía, que era hipertenso, que era adicto y sabía que Diego, en estas condiciones, si seguía con ese tratamiento se iba a morir", afirmó Baudry.
En esa línea, cuestionó que no se dispusiera la internación del exfutbolista en un centro médico y apuntó contra su entorno: "Ellos prefirieron agarrar plata de Maximiliano Pomargo y no internarlo y llevarlo a la casa de Tigre", dijo.
"Con esto solo y un poco de cariño, Diego hoy estaba con nosotros", agregó el abogado, quien también acusó a los profesionales de haber impedido la intervención de otros médicos y de haber limitado el contacto del exfutbolista con sus familiares.
Juicio por la muerte de Diego Maradona: los pedidos de pena
En el tramo final de su alegato, Mario Baudry detalló los pedidos de pena para los acusados y solicitó que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y Nancy Forlini sean detenidos una vez que se conozca la sentencia.
Para Luque, el neurocirujano que atendía a Maradona, pidió 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación. En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó 14 años de cárcel por el mismo delito y 10 años de inhabilitación.
En el caso de Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical, reclamó 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación. Para Díaz, pidió una pena de 12 años de prisión, tras solicitar que el hecho sea recalificado como homicidio con dolo eventual, además de una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.
Por su parte, para los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, Baudry solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo y una inhabilitación por el doble del tiempo de la pena.
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