Juicio por Loan Peña: el llamado de "Fierrito" Ramírez a un "vidente" y una contradicción inesperada

El contacto no habría terminado con esa primera llamada. El testigo afirmó que volvió a hablar con Ramírez durante la noche, cuando le señaló que "los únicos responsables podían ser las personas mayores que estuvieron en ese almuerzo". Al mismo tiempo, volvió a remarcarle al imputado que no tenía la posibilidad de ver a distancia: “Solo hago curaciones”, insistió.

Imagen del operativo de búsqueda en 2024

La declaración de Gálvez tuvo un giro hacia el final. Cuando le preguntaron por una foto de Loan que le había enviado Ramírez, el testigo negó haberla recibido. Esa respuesta se contradijo con lo que había declarado durante la etapa inicial de la investigación.

Ante la diferencia, desde la secretaría del tribunal leyeron parte de su testimonio anterior. Así quedó expuesta una conversación de WhatsApp en la que Gálvez le había pedido al imputado una imagen del nene para poder verlo.

El llamado a Gálvez no habría sido el único contacto de Ramírez con personas a las que atribuía alguna capacidad para orientar la búsqueda. El mismo día en que desapareció el nene, el acusado también se comunicó con Gladys Raquel Pross, una curandera que declaró el ayer en el juicio. Según se informó, el detenido le pidió alguna pista sobre el paradero de Loan, pero ella le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Fernando Ariel Gálvez integró la lista de siete personas citadas para declarar este jueves. Entre ellas también figuró Cristian González, sacerdote de la localidad correntina de 9 de Julio, junto con Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma y Vicente Gustavo Martínez.