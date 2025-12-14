Jujuy: polémica declaración del comisario frente a familiares del joven asesinado a la salida de una fiesta

Según la información preliminar aportada por la Policía, dos adolescentes habían salido del evento con la intención de comprar bebidas alcohólicas cuando fueron abordados por un grupo de chicos.

Testigos señalaron que el ataque fue sorpresivo y que estaría vinculado a viejas rivalidades barriales. “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”, relató un vecino.

Juan, de 15 años, intentó huir tras ser herido, pero apenas logró avanzar unos 20 metros antes de caer desvanecido en la vía pública.

Personal del SAME acudió al lugar tras el aviso de los vecinos y encontró al adolescente con signos vitales. Pese a los esfuerzos por reanimarlo durante varios minutos, murió en el sitio. Otro menor también resultó lesionado, aunque se encuentra fuera de peligro.

El ataque ocurrió a la salida de una fiesta.

Tras el homicidio, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación desplegaron un operativo en distintos puntos de Alto Comedero. A partir de testimonios y de un video que se viralizó, lograron identificar a los presuntos responsables.

En los procedimientos posteriores fueron detenidos dos adolescentes, una chica de 16 años y un joven de 15, y demorados otros menores de entre 13 y 16 años que estaban con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero junto a sus padres.

La fiscalía resolvió que el expediente quede a cargo del Juzgado de Menores, que seguirá adelante con la investigación y definirá la imputación formal de los adolescentes involucrados.