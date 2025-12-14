Jujuy: polémica declaración del comisario frente a familiares del joven asesinado a la salida de una fiesta
El hecho se produjo durante una movilización para reclamar justicia por Juan Vanega, el adolescente de 15 años que murió tras ser apuñalado en medio de una pelea.
Los seres queridos de Juan Vanega, el joven de 15 años que perdió la vida tras ser atacado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy, se movilizaron hasta la comisaría del barrio Alto Comedero para reclamar avances en la causa y exigir justicia.
Durante la protesta se produjo un tenso cruce cuando un comisario realizó una declaración que generó un fuerte rechazo entre los presentes: “Si no hubiera salido a la noche, porque era menor, hoy lo tenés con vida en tu casa”.
La frase, pronunciada por el jefe de la Unidad Regional Nº 7, quedó registrada en un video y desató una inmediata respuesta de los familiares del adolescente.
“Él tenía derecho a disfrutar de la vida”, expresó una de las hermanas de Juan frente a los efectivos, mientras vecinos del barrio se sumaban al reclamo y cuestionaban el accionar policial: “Ustedes duermen en los móviles, tenemos videos”. La situación derivó en algunos incidentes y fue necesaria la intervención de otros agentes para controlar la marcha.
El hecho que sacudió a Alto Comedero
El episodio ocurrió durante la madrugada, en el marco de una fiesta clandestina que terminó en una pelea entre jóvenes de distintos barrios. En ese contexto, Juan Vanega recibió una puñalada y falleció minutos más tarde.
Según la información preliminar aportada por la Policía, dos adolescentes habían salido del evento con la intención de comprar bebidas alcohólicas cuando fueron abordados por un grupo de chicos.
Testigos señalaron que el ataque fue sorpresivo y que estaría vinculado a viejas rivalidades barriales. “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”, relató un vecino.
Juan, de 15 años, intentó huir tras ser herido, pero apenas logró avanzar unos 20 metros antes de caer desvanecido en la vía pública.
Personal del SAME acudió al lugar tras el aviso de los vecinos y encontró al adolescente con signos vitales. Pese a los esfuerzos por reanimarlo durante varios minutos, murió en el sitio. Otro menor también resultó lesionado, aunque se encuentra fuera de peligro.
Tras el homicidio, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación desplegaron un operativo en distintos puntos de Alto Comedero. A partir de testimonios y de un video que se viralizó, lograron identificar a los presuntos responsables.
En los procedimientos posteriores fueron detenidos dos adolescentes, una chica de 16 años y un joven de 15, y demorados otros menores de entre 13 y 16 años que estaban con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero junto a sus padres.
La fiscalía resolvió que el expediente quede a cargo del Juzgado de Menores, que seguirá adelante con la investigación y definirá la imputación formal de los adolescentes involucrados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario