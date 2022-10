Jujuy: los últimos mensajes de los turistas muertos en un hostel

“Bien acompañado, mi princesa”, había publicado el joven junto a una imagen de ambos. Ella respondió: “Que siempre nos encontremos disfrutando”.

Los jóvenes se comunicaron con sus familiares el miércoles 5, cuando e se dirigían a las Serranías del Hornocal. Luego. Se cree que murieron entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.

Robledo era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno. En sus redes, tenía un poema de Alfonso Cuervo Barrero como descripción: “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiero, abandonarlo todo por tener miedo, no convertir en realidad mis sueños”.

Rojas también era de Moreno. Era un ferviente hincha de River. Juntos, habían decidido emprender un viaje de descanso al norte argentino.