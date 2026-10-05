Junín: destrozó la vidriera de una concesionaria, robó una moto y cayó por las cámaras
Toda la secuencia de la fuga del sospechoso quedó registrada por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo.
Un insólito robo ocurrido en una concesionaria de la localidad bonaerense de Junín terminó con un sospechoso detenido y una moto recuperada. Todo fue posible gracias al seguimiento de las cámaras de vigilancia del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local, que registraron toda la secuencia.
Todo se descubrió cuando el propietario del comercio situado en la calle Rivadavia al 1600 llegó como cada día a su lugar de trabajo y se encontró con la escena: uno de los vidrios del local estaba destrozado y del interior faltaba una moto que se encontraba a la venta. Se trataba de una Yamaha XTZ 250 con un valor aproximado de 9 millones de pesos.
Tras dar aviso a la Policía y realizar la denuncia correspondiente, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Junín puso en marcha una investigación para esclarecer el hecho. Entre una de las medidas claves, dispuso que Policía Científica trabajara en el lugar y que se revisaran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instalados en la zona.
El recorrido que quedó registrado en las cámaras
A partir del análisis de las imágenes del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo (COM), efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Junín Segunda reconstruyeron parte del trayecto que había realizado el sospechoso después del robo en la concesionaria.
El seguimiento de esa secuencia permitió reunir información que apuntaba hacia un individuo, a partir de lo cual los efectivos pudieron avanzar tanto sobre su identidad como sobre el lugar donde se encontraba.
Con esos datos, la Policía organizó un operativo que terminó con la aprehensión del sospechoso. Sin embargo, todavía quedaba una incógnita por resolver: qué había pasado con la moto robada.
Dónde encontraron la moto robada
Después de la detención, la investigación continuó focalizada en encontrar la moto robada. La Yamaha XTZ 250 no había aparecido durante el procedimiento inicial, por lo que las tareas se extendieron a distintos sectores de Junín para determinar dónde había sido escondida.
Finalmente, las averiguaciones llevaron a los efectivos hasta el cruce de las calles Lartigau y Circunvalación, donde localizaron la moto denunciada como robada y lograron recuperarla.
El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento del robo ocurrido en la concesionaria. Tanto el sospechoso aprehendido como la moto quedaron a disposición de la autoridad judicial, mientras la UFIJ N° 6 continúa con las actuaciones para determinar los próximos pasos de la causa.
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