Junín: destrozó la vidriera de una concesionaria, robó una moto y cayó por las cámaras

Con esos datos, la Policía organizó un operativo que terminó con la aprehensión del sospechoso. Sin embargo, todavía quedaba una incógnita por resolver: qué había pasado con la moto robada.

Dónde encontraron la moto robada

El delincuente rompió uno de los vidrios para cometer el robo

Después de la detención, la investigación continuó focalizada en encontrar la moto robada. La Yamaha XTZ 250 no había aparecido durante el procedimiento inicial, por lo que las tareas se extendieron a distintos sectores de Junín para determinar dónde había sido escondida.

Finalmente, las averiguaciones llevaron a los efectivos hasta el cruce de las calles Lartigau y Circunvalación, donde localizaron la moto denunciada como robada y lograron recuperarla.

El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento del robo ocurrido en la concesionaria. Tanto el sospechoso aprehendido como la moto quedaron a disposición de la autoridad judicial, mientras la UFIJ N° 6 continúa con las actuaciones para determinar los próximos pasos de la causa.