Juntaron a más de 2.500 golden retriever en Palermo para alcanzar un nuevo récord mundial

juntada perros golden

Como cierre, Duperré recordó una serie de recomendaciones para quienes asistan a la juntada con su "peludito": llevar equipo de mate y una manta para pasar el día, además de hidratación suficiente para las mascotas. Señaló que no se trata de un evento formal (no habrá escenario ni vallado) sino de una reunión al aire libre en un parque, por lo que es obligatorio el uso de correa, collar con chapita de identificación y la recolección de los desechos caninos para mantener el espacio en perfectas condiciones.

"Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden juntos. No es por discriminar ni nada, pero sin duda hasta científicamente está comprobado que son la raza más apegada a los humanos y ver a todos estos peluditos juntos sonrientes, porque no paran de sonreír, ver a más de 1.500, 2.000 juntos, yo creo que la gente no no tiene todavía en la cabeza lo que va a vivir, que es algo único", concluyó.

