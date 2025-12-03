Bodegón en Buenos Aires: el lugar de Palermo que prepara los mejores platos desde hace 25 años
Con más de 20 años ofreciendo platos abundantes y precios accesibles, este mítico recinto porteño tiene un ambiente familiar. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, la gastronomía juega un papel crucial, siendo encargada de reunir a familias con sabores caseros y abundantes. Cada rincón de la ciudad ofrece preparaciones auténticas y una experiencia que combina buena comida con calidez y cercanía.
Entre estos lugares, en el corazón de Palermo, se encuentra "Club Eros", un recinto con más de 20 años de historia en CABA. Con un horario de atención extendido, este bodegón mantiene la tradición de servir platos abundantes a precios accesibles, mientras que su estratégica ubicación lo hace uno de los más elegidos del circuito gastronómico.
Las especialidades de "Club Eros"
Uno de los puntos más fuertes de este bodegón es su amplio menú, compuesto por platos caseros. Estas son las especialidades de "Club Eros":
- Berenjenas al escabeche
- Bife
- Pizzas
- Milanesas
- Papas fritas
- Tortilla
- Sorrentinos con estofado
- Pastas
- Bife turista
- Helado
- Flan
Dónde queda "Club Eros"
Situado sobre la calle Uriarte, en pleno Palermo, este histórico bodegón se encuentra en una de las zonas más reconocidas de la ciudad. Gracias a su céntrica localización, es de fácil llegada desde diversos puntos de Buenos Aires, mientras que su horario extendido lo hace ideal para almorzar o cenar.
Cómo llegar a "Club Eros"
Acceder "Club Eros" es muy práctico gracias a su ubicación céntrica en Palermo. Para quienes se trasladan en subte, la estación Plaza Italia de la línea D queda a solo unos pasos del restaurante, lo que hace el acceso rápido y sencillo.
En caso de ir auto, la zona cuenta con varias opciones de estacionamiento que facilitan la llegada sin complicaciones. Además, diferentes colectivos, como las líneas 34, 39 y 55, pasan por el barrio, ofreciendo la posibilidad de arribar desde diferentes puntos de CABA.
