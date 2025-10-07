"JuntosxPilu": la campaña para ayudar a Pilar, la nena de 9 años que necesita viajar a Europa por su salud

Embed - Pilar Mancuso on Instagram: "Hola soy Pili ,tengo 9 años. Hace 4 años vengo dándole pelea a un monstruo llamado Leucemia Hoy necesito de tu ayuda para ir a buscar la Victoria ! Cuento con vos! " View this post on Instagram A post shared by Pilar Mancuso (@juntosxpilu)

En cuanto a las consecuencias de someterse a este tratamiento, Sabri explicó "que trajo muchas complicaciones, Pilar terminó en una terapia intensiva un mes aproximadamente en marzo, en abril pasa a sala común y a fines de abril entró el segundo trasplante".

"A finales de mayo ya tuvo el alta y la verdad es que venía todo súper bien hasta principios de septiembre que empezaron a bajar algunos valores hematológicos y ahí se empezó a sospechar. La venían esperando porque podía aparecer un cuadro de una bacteria o algo que ofrende la medula pero después fue de una semana para la otra que picó un montón el laboratorio y entonces se empezó a sospechar que podía ser una recaída que lo confirman con una punción de médula ósea", siguió detallando.

Campaña Pilar

La ilusión intacta de ganar la batalla

Después de este compl lado panorama, llegó otra alternativa, que puede ser la solución para que Pilar logre vencer esta pelea y tener los resultados que tanto desean.

"Ahora, lo que sucede es que en este país no existe más tratamiento para Pilar, no existe un tercer trasplante, por ende se nos abre una oportunidad en el hospital Bambino Jesús de Roma, pero bueno, ya están todos los papeles enviados, estamos esperando la confirmación, creemos que sí, que es muy viable que ella pueda participar de este programa, de este tratamiento llamado CAR-T y bueno, mientras tanto necesitamos recaudar el dinero que son aproximadamente 300 mil euros, entre 250 y 300 mil euros es lo que es lo que vale el tratamiento", nos contó la mamá de Pilu.

Y, continuó: "Pilar tiene que estar en aproximadamente 10 días o 12, 15 como mucho viajando porque bueno, la enfermedad avanza y queremos ganarle al tiempo y necesitamos recaudar esa plata. Así que es la oportunidad que tenemos, es la oportunidad que tiene Pili y la verdad es que necesitamos del apoyo de todos, difusión y colaboración económica, es lo que apuntamos en este tiempo".