"JuntosxPilu": la campaña para ayudar a Pilar, la nena de 9 años que necesita viajar a Europa por su salud
Pilar necesita juntar dinero para seguir el tratamiento contra la Leucemia en Europa y sus papás iniciaron una gran difusión.
Durante los últimos días, en las redes sociales comenzó a circular una fuerte campaña solidaria para ayudar a Pilar, un pequeña de 9 años que se encuentra batallando contra la Leucemia.
Pilu y su familia son de Don Torcuato y necesitan la ayuda de todos para poder costear el viaje a Europa para continuar con el tratamiento, ya que en el país no se puede llevar adelante.
En diálogo con Minutouno.com, Sabrina dio más detalles de la delicada situación que están atravesando y qué necesitan para poder llevar adelante la recuperación de su pequeña hija.
"Pilar en el 2021 tuvo un diagnóstico de una leucemia. Todo el 2021, mayo hasta diciembre estuvo haciendo tratamientos con quimioterapia y radioterapia en el hospital Gutiérrez y radioterapia en el Garrahan", comenzó diciendo.
Y, continuó: "En enero del 2022 se hizo un trasplante médula ósea y después estuvo con controles, estuvo todo muy bien. Hasta que en enero del 2025 tiene una recaída y empieza a ser un tratamiento mucho más acelerado y tratar de hacerlo en un más corto tiempo. Que no tuvo buen resultado la primera parte, el primer bloque de quimioterapias, por lo que se cambió el protocolo y se hizo uno mucho más fuerte".
En cuanto a las consecuencias de someterse a este tratamiento, Sabri explicó "que trajo muchas complicaciones, Pilar terminó en una terapia intensiva un mes aproximadamente en marzo, en abril pasa a sala común y a fines de abril entró el segundo trasplante".
"A finales de mayo ya tuvo el alta y la verdad es que venía todo súper bien hasta principios de septiembre que empezaron a bajar algunos valores hematológicos y ahí se empezó a sospechar. La venían esperando porque podía aparecer un cuadro de una bacteria o algo que ofrende la medula pero después fue de una semana para la otra que picó un montón el laboratorio y entonces se empezó a sospechar que podía ser una recaída que lo confirman con una punción de médula ósea", siguió detallando.
La ilusión intacta de ganar la batalla
Después de este compl lado panorama, llegó otra alternativa, que puede ser la solución para que Pilar logre vencer esta pelea y tener los resultados que tanto desean.
"Ahora, lo que sucede es que en este país no existe más tratamiento para Pilar, no existe un tercer trasplante, por ende se nos abre una oportunidad en el hospital Bambino Jesús de Roma, pero bueno, ya están todos los papeles enviados, estamos esperando la confirmación, creemos que sí, que es muy viable que ella pueda participar de este programa, de este tratamiento llamado CAR-T y bueno, mientras tanto necesitamos recaudar el dinero que son aproximadamente 300 mil euros, entre 250 y 300 mil euros es lo que es lo que vale el tratamiento", nos contó la mamá de Pilu.
Y, continuó: "Pilar tiene que estar en aproximadamente 10 días o 12, 15 como mucho viajando porque bueno, la enfermedad avanza y queremos ganarle al tiempo y necesitamos recaudar esa plata. Así que es la oportunidad que tenemos, es la oportunidad que tiene Pili y la verdad es que necesitamos del apoyo de todos, difusión y colaboración económica, es lo que apuntamos en este tiempo".
