El desesperado pedido de justicia de los familiares de dos amigas que murieron volviendo de Pinamar

El Peugeot 208 de color blanco en el que circulaban volcó sobre la Ruta 56, a la altura del kilómetro 35, entre las localidades de General Madariaga y General Conesa. Producto del accidente, Mara y Melina perdieron la vida.

Mara Vázquez Melina Adorno

Según las primeras pericias, el vehículo - que era conducido por Catalina Vaccarezza, de 19 años- mordió la banquina derecha, cruzó los dos carriles y terminó dando varios tumbos sobre la banquina contraria.

Si bien la investigación del caso recayó en manos del fiscal Walter Mercuri, a cargo de la Fiscalía 8 de General Madariaga, y la causa fue caratulada como "doble homicidio culposo agravado", familiares de Mara Vázquez y Melina Adorno reclaman que “la causa está frenada” y que a Catalina no le sacaron la licencia de conducir tras el accidente.

“La causa esta frenada y no entienden por qué quien les quitó la vida, a los pocos días estaba conduciendo. Cuando uno mata con un arma, no le devuelve el arma a los pocos días. ¿Por qué entonces se devuelve el registro?”, expresaron los familiares de las dos víctimas.

Según había detallado Elizabeth Sánchez, la mamá de Mara, “el control de alcoholemia dio negativo y nos dijeron que el auto iba a una velocidad de 110km/h. No hubo una falla mecánica. No pudo haber sido sueño, ni cansancio, porque habían pasado 45 minutos desde que habían empezado el viaje. Tampoco hubo participación de terceros, como un animal que justo se les cruzó y lo chocaron; buscaron en la zona si había alguno herido y no encontraron nada”.

Sin embargo, pese a las pericias, la familia de las víctimas compartió a los medios el informe de un perito mecánico que asegura que el auto iba a 143 km/h.

Además, en diálogo con Infobae contó que “Luna lo único que recuerda es un volantazo, fueron segundos en los que pasó todo. Ella iba apoyada contra el vidrio”.