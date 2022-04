"Estoy con un toallón": funcionaria judicial no se sumó a un juicio por Zoom con una insólita excusa

Juez Panelo: No la veo. Tiene que poner la pantalla.

Funcionaria: Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar

Juez Panelo: Adelante (seco)

Funcionaria: (se escucha un ruido de algo que cae) ¡Ay, perdón!

El papelón está en Twitter. Tiene cientos de reacciones. El que lo posteó sostuvo que se trataba de una camarista. Su salario rozaría el millón de pesos.

Uno de los memes recuerda cuando Homero Simpson se bañaba mientras trabajaba en la planta de energía nuclear de Springfield.

