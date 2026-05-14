Fuerte mensaje de Claudio Vidal tras un fallo clave de la Corte: "Fin de la impunidad"
El gobernador Claudio Vidal celebró la decisión de la Corte Suprema sobre la Justicia de Santa Cruz.
El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró con contundencia la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo local que frenaba la ampliación de la corte provincial, desatando una fuerte crítica del mandatario hacia la gestión kirchnerista.
El contundente mensaje de Claudio Vidal sobre la Justicia
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario santacruceño compartió un efusivo mensaje para celebrar la noticia bajo el lema "¡Se terminó!". La enérgica reacción se produjo luego de que la Corte Suprema de la Nación anulara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, la cual había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949, normativa que establecía justamente la ampliación del máximo tribunal local.
Para el gobernador, esta resolución judicial envía un mensaje determinante contra la corrupción. "Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo", disparó sin filtros contra la herencia de las gestiones anteriores.
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"Se terminó el tiempo de los intocables" en Santa Cruz
Con la firme intención de marcar un cambio de época definitivo en la provincia que fue la cuna política del kirchnerismo, Vidal dejó en claro que la impunidad que, según sus propias palabras, "funcionó durante décadas", llegó a su fin.
"Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables", advirtió el actual jefe provincial, reafirmando su compromiso con la renovación y la transparencia institucional. Para concluir su fuerte descargo público, sentenció con un tono de esperanza para los ciudadanos: "En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos".
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