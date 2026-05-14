Fuerte mensaje de Claudio Vidal tras un fallo clave de la Corte: "Fin de la impunidad"

"Se terminó el tiempo de los intocables" en Santa Cruz

Con la firme intención de marcar un cambio de época definitivo en la provincia que fue la cuna política del kirchnerismo, Vidal dejó en claro que la impunidad que, según sus propias palabras, "funcionó durante décadas", llegó a su fin.

"Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables", advirtió el actual jefe provincial, reafirmando su compromiso con la renovación y la transparencia institucional. Para concluir su fuerte descargo público, sentenció con un tono de esperanza para los ciudadanos: "En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos".