Lo condenaron a perpetua y a las pocas horas le cambiaron la pena

Los jueces Matías Mariana Deane, Raúl Fernando Elhart y Gerardo Clemente Gayol, que conforman el tribunal, llamaron horas más tarde a la familia de la víctima para confesarles el error y aclarar que la condena era de 18 años.

Parra, quién hizo durante 30 años trabajo social en los barrios Fátima y San Cayetano, recibió 14 tiros en la puerta de su casa.

Quién era René Mendoza Parra

parra2.jpg

Nicolás Rechanik, el abogado de la familia de la víctima, aseguró a la agencia de noticias NA: "Yo cuando escuché la condena percibí que, para ese delito, no correspondía perpetua. Pero me imaginé que se habían olvidado de leer el agravante de la alevosía y del uso de arma de fuego. Nunca me imaginé esto. Incluso cuando me llegó la notificación cuatro horas después pensé que tenía que ver con corregir eso, que sí es un error material que puede pasar pero, ¿esto? Nunca lo vi. Seis veces dijo la palabra perpetua, está grabado".

Por su parte, René Mendoza Callejas, hija de la víctima se mostró indignada: "Es una vergüenza. Perpetua era un poco de alivio para mi papá, para que descanse en paz. Pero ¿un 'error'? Yo no sé qué pensar. Te ponés a pensar muchas cosas. La Justicia está muy mal. Encima hay un prófugo y después de esto, ¿yo que tengo que pensar? ¿Que lo van a buscar?".

El abogado informó que apelará la sentencia a la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y pedirá que se agreguen los agravantes por el uso de arma y alevosía.

Otro de los partiíipes del crimen, Leonel Braian Roque de 22 años, continúa prófugo y hay una recompensa de 2 a 5 millones de pesos para quien lo encuentre.