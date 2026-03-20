Hablaron los padres de la Niña E tras su aparición en Cosquín: "Se fue de una forma y apareció de otra"
Tania reveló detallas de la ropa que llevaba la beba y sospecha que un extraño se la llevó, la tuvo en otro sitio y la devolvió ante la presión de la búsqueda.
Un día después de la aparición con vida de E., la nena de dos años que era intensamente buscada en Cosquín, Córdoba, sus padres contaron cómo vivieron el dramático episodio, cómo fue el reencuentro y revelaron cuáles son ahora sus principales sospechas.
Tania, madre de la beba, se mostró aliviada y emocionada tras reencontrarse con su hija. Ahora su preocupación se basa en que la investigación revele quién se la llevó y dónde la tuvieron durante las 21 horas que estuvo desaparecida.
La mujer sospecha la nena habría salido a jugar al patio de la casa, sobre un montículo de arena, y desde ahí se la llevaron. “Lo único que divide de mi casa al descampado donde apareció es un alambrado. Es imposible que haya ido sola. No se va si no sale con un adulto o su hermanito. Desde que vivimos acá jamás tuvo el atrevimiento de irse”, aseguró Tania este viernes.
En ese sentido, fue contundente al plantear su hipótesis: “No sé qué pasó. Sinceramente, creo que alguien se la llevó, es mi percepción de madre. A mi hija alguien se la ha llevado”.
El detalle del body, las lesiones y la hipótesis de los padres
Para la madre, la niña habría estado en otro lugar durante las horas en las que estuvo desaparecida: “Pasaron 20 horas y no tuvo que usar suero ni nada, solo un poquito de agua. Alguien la tuvo. La tuvieron en otro lugar y, por la desesperación de que todos la estaban buscando, no les quedó opción de dejarla donde la dejaron”.
En ese sentido, dio detalles sobre la ropa que vestía la nena al momento de su desaparición: “Se fue de una forma y apareció de otra. Cuando la encontré tenía el body al revés y mal puesto, con sangre que no sé si es de la misma lastimadura de la frente”, reveló hoy Tania.
Además, agregó: “Tiene los piecitos raspados, llenos de espinas porque estaba descalza. No sé en qué situación la tuvieron”.
Tania también remarcó una situación que considera clave respecto al sitio donde encontraron a la nena: “Ese lugar se revisó mil veces y no hubo ni un rastro. Con mi pareja estuvimos cerca y no se escuchó ni vio nada, ni con los drones. Es todo raro”.
Sobre el estado de salud, indicó que la menor fue revisada y se encuentra fuera de peligro: “Le hicieron análisis de sangre y está todo perfecto, eso me da mucha tranquilidad. Ella ni lloró, dice cositas, pero no se le entiende porque es una bebé”.
El padre de la Niña E., Mauricio, integrante del Ejército, también participó del operativo de búsqueda con apoyo de sus compañeros mediante drones. “Nunca me imaginé lo peor, solo que la iba a encontrar. Tenía miedo, angustia”, expresó.
Ambos padres descartaron cualquier sospecha dentro del entorno familiar. Incluso Tania aclaró que una denuncia previa contra su expareja “no tiene nada que ver con mis hijos, fue un problema de grandes”.
Finalmente, la madre pidió que el caso no se cierre: “No sospecho de nadie, pero esto tiene que seguir en investigación porque no puede quedar así”.
La familia también se mostró agradecida con el trabajo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín, y dejó un mensaje de advertencia: “Cuiden a sus bebés, no se descuiden ni siquiera un segundo porque pasar por eso es horrible”.
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