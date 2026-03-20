Hablaron los padres de la Niña E tras su aparición en Cosquín: "Se fue de una forma y apareció de otra"

En ese sentido, dio detalles sobre la ropa que vestía la nena al momento de su desaparición: “Se fue de una forma y apareció de otra. Cuando la encontré tenía el body al revés y mal puesto, con sangre que no sé si es de la misma lastimadura de la frente”, reveló hoy Tania.

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Además, agregó: “Tiene los piecitos raspados, llenos de espinas porque estaba descalza. No sé en qué situación la tuvieron”.

Tania también remarcó una situación que considera clave respecto al sitio donde encontraron a la nena: “Ese lugar se revisó mil veces y no hubo ni un rastro. Con mi pareja estuvimos cerca y no se escuchó ni vio nada, ni con los drones. Es todo raro”.

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Sobre el estado de salud, indicó que la menor fue revisada y se encuentra fuera de peligro: “Le hicieron análisis de sangre y está todo perfecto, eso me da mucha tranquilidad. Ella ni lloró, dice cositas, pero no se le entiende porque es una bebé”.

El padre de la Niña E., Mauricio, integrante del Ejército, también participó del operativo de búsqueda con apoyo de sus compañeros mediante drones. “Nunca me imaginé lo peor, solo que la iba a encontrar. Tenía miedo, angustia”, expresó.

Ambos padres descartaron cualquier sospecha dentro del entorno familiar. Incluso Tania aclaró que una denuncia previa contra su expareja “no tiene nada que ver con mis hijos, fue un problema de grandes”.

Finalmente, la madre pidió que el caso no se cierre: “No sospecho de nadie, pero esto tiene que seguir en investigación porque no puede quedar así”.

La familia también se mostró agradecida con el trabajo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín, y dejó un mensaje de advertencia: “Cuiden a sus bebés, no se descuiden ni siquiera un segundo porque pasar por eso es horrible”.