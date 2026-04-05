La abogada de Agostina Páez habló preocupada por el video de su padre: "Complica un poco el caso"

En paralelo, contó que Agostina Páez reaccionó con enojo al enterarse de la difusión: "Se sorprendió y se molestó mucho con su padre. Se enteró por los medios", explicó. El episodio también tuvo repercusión en Brasil, donde distintos medios lo interpretaron como una señal que pone en duda la sinceridad del pedido de disculpas de Páez.

Embed - Se COMPLICA el CASO de Agostina Páez tras el VIDEO de su PADRE

El padre de Agostina Páez habló sobre el video donde se lo ve haciendo gestos racistas: "Trucado"

Tras la viralización de un video en el que presuntamente aparece Mariano Páez realizando gestos claramente racistas, el padre de la joven abogada recientemente liberada en Brasil salió a hablar de esas imágenes, en medio de los repudios generalizados.

Incluso, Agostina fue contundente al referirse al episodio, al afirmar que la escena por la que ella misma fue imputada en el país vecino “es lamentable y lo repudio”, asegurando que “no tengo absolutamente nada que ver” con el accionar de su padre y remarcando que “no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

Pero su padre salió al cruce de la versión y las imágenes que lo involucran al asegurar que el video “es trucado”, presuntamente con inteligencia artificial (IA). Las imágenes muestran al protagonista haciendo gestos racistas en un bar de la ciudad de Santiago del Estero, específicamente imitando un mono, tal y como lo hiciera Agostina en Rio de Janeiro y por lo cual fue procesada judicialmente.

Mariano Páez, por su parte, dijo que “yo no soy” quien aparece en esas imágenes, a pesar del parecido físico, ratificando que “el video es trucado” para perjudicarlo y, eventualmente, a su hija, cuyo procesamiento sigue en curso en la justicia brasileña.