La abogada argentina acusada de racismo en Brasil ofreció disculpas públicas: "Lo que hice fue muy grave"

En otro tramo del video, la abogada señaló que el proceso judicial que atraviesa la llevó a replantearse distintas cuestiones. “Hace más de dos meses que estoy enfrentando un proceso judicial aquí y ha sido muy duro para mí. Pero me ha obligado a interiorizarme sobre lo que es el racismo, a rever mis actitudes y a ser más consciente y respetuosa”, dijo.

Incluso reconoció que antes no tenía una comprensión completa sobre la gravedad del tema. “Por ignorancia desconocía lo que era el racismo. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino algo violento para quienes lo han sufrido”, agregó.

Antes de cerrar su mensaje, volvió a insistir en su arrepentimiento y dejó en claro su postura frente a lo ocurrido: “No me estoy justificando, sino reconociendo mi error y pidiendo perdón sinceramente”.

El episodio por el que fue denunciada ocurrió el 14 de enero en un bar ubicado en el barrio de Ipanema. Allí, Páez fue acusada de haber realizado gestos racistas hacia empleados del lugar luego de una discusión relacionada con la cuenta.

Si bien la joven afirmó que durante el altercado también recibió gestos inapropiados por parte de los trabajadores del local, hasta el momento no se registraron denuncias formales contra ellos.