Tragedia en Necochea: arregló un Jeep, lo fue a probar a la playa y murió en un accidente

Las lesiones que sufrió el conductor fueron de extrema gravedad. Presentaba múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una lesión expuesta en una de sus piernas y un severo traumatismo de tórax.

Santiago Duca era padre de una nena de 5 años y otra de apenas 20 meses

Según publicó el sitio 0223, Duca no estaba solo al momento del accidente, sino que lo acompañaba un grupo de amigos que circulaban a bordo de otros vehículos preparados para la arena.

Tras el accidente, quienes acompañaban a la víctima dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y médicos, que comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la playa para luego trasladarlo de urgencia al hospital local.

Sin embargo, pese al trabajo realizado durante el traslado y en el centro de salud, los médicos no lograron revertir el cuadro y finalmente confirmaron su fallecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Necochea, que busca determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Los investigadores intentan establecer si la pérdida de control se debió a una falla mecánica, a las características del terreno o a otro factor.

Según se informó, el vehículo, que había sido armado por el propio Duca para un cliente de la ciudad, contaba con modificaciones específicas para usarlo en terrenos difíciles, entre ellas una barra de protección.

En ese contexto, los resultados de las pericias mecánicas sobre el Jeep serán determinantes para reconstruir el accidente y esclarecer las circunstancias de la tragedia.