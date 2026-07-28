La ANMAT amplió el listado de medicamentos de venta libre: cuáles podrán comprarse sin receta

En este último caso, la ANMAT realizó una aclaración específica para evitar interpretaciones erróneas. La autorización no comprende los comprimidos ni otras formulaciones de administración oral de ivermectina. La venta libre alcanza exclusivamente a la presentación tópica contemplada en la disposición oficial.

El organismo explicó que la decisión fue adoptada luego de evaluar el comportamiento de estos medicamentos durante los últimos años en el mercado argentino. Según indicó, todas estas especialidades permanecieron bajo receta durante al menos cinco años y, durante ese período, no registraron efectos adversos graves que modificaran de manera desfavorable la relación entre sus beneficios y los posibles riesgos asociados a su utilización.

Qué pasará con los envases, prospectos y medicamentos que ya están en las farmacias

La normativa también establece cómo deberá implementarse el cambio en los productos que ya se encuentran distribuidos en farmacias y aquellos que sean elaborados a partir de la entrada en vigencia de la resolución. En ese sentido, los laboratorios podrán seguir comercializando los lotes que fueron liberados antes del 29 de julio sin necesidad de modificar envases, rótulos o prospectos. En cambio, todos los lotes que se autoricen desde esa fecha deberán adecuar su presentación a la nueva condición de venta libre.

Entre los cambios obligatorios para los nuevos envases figura la incorporación de la leyenda correspondiente a la nueva modalidad de comercialización, la adecuación de las dosis y duración del tratamiento autorizadas y la inclusión de un código QR que permita acceder al prospecto actualizado del medicamento.

La ANMAT también remarcó que la autorización no implica que cualquier producto que contenga alguno de esos principios activos pueda venderse automáticamente sin receta. La medida solo alcanza a las concentraciones, vías de administración y presentaciones expresamente detalladas en la Disposición 4714/2026.

Finalmente, el organismo informó que para adoptar esta decisión se analizaron antecedentes de agencias regulatorias internacionales, incluyendo organismos de Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia, además de considerar la información proveniente de los sistemas nacionales e internacionales de farmacovigilancia, utilizados para monitorear la seguridad de los medicamentos una vez que ya se encuentran disponibles para la población.