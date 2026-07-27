La ANMAT prohibió dos líneas completas de productos de limpieza y suspendió un ingrediente farmacéutico

Además, la documentación oficial señala que no fue posible establecer con precisión la identidad jurídica de los responsables de la comercialización, ya que no pudieron determinarse datos como la razón social, el tipo societario o la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), lo que dificultó individualizar a quienes impulsaban las operaciones comerciales.

En una resolución distinta, la ANMAT adoptó una decisión similar respecto de la marca Clean Lab. Mediante la Disposición 4424/2026, prohibió en todo el territorio nacional la fabricación, uso, distribución, venta y publicidad de todos los productos domisanitarios identificados con ese nombre.

La medida comprende la totalidad de los lotes y líneas comercializadas por la empresa, incluyendo limpiadores, desinfectantes, insecticidas, aromatizantes y productos destinados al tratamiento y acabado de superficies.

De acuerdo con el organismo, la decisión fue tomada luego de comprobar que los artículos también se encontraban fuera del marco regulatorio vigente y carecían de las habilitaciones necesarias para garantizar su calidad, origen y seguridad.

La firma Clean Lab S.R.L. fue formalmente notificada en el domicilio declarado en la Ciudad de Buenos Aires, pero, al igual que ocurrió con Clorquim, la empresa no respondió a la comunicación enviada por la autoridad sanitaria. Además de estas restricciones sobre productos de limpieza, la ANMAT avanzó con una medida preventiva relacionada con medicamentos.

A través de la Disposición 4253/2026 suspendió la elaboración, importación, comercialización y utilización de la acetanilida, así como de todas las especialidades medicinales que contienen ese principio activo. La decisión se apoyó en un informe elaborado por el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, que concluyó que el balance entre beneficios y riesgos resulta desfavorable para los pacientes.

Según el análisis técnico, el consumo de medicamentos con acetanilida puede incrementar el riesgo de desarrollar anemia aplásica, una enfermedad grave que afecta la producción de células sanguíneas. Los especialistas también señalaron que este compuesto actúa como precursor del paracetamol dentro del organismo y que no aporta ventajas terapéuticas adicionales frente al uso directo de ese medicamento, mientras sí aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos de mayor gravedad.

Como consecuencia de la resolución, dejaron establecido que no se aceptarán nuevas solicitudes para registrar medicamentos que incluyan acetanilida como principio activo y tampoco permitirán renovar los certificados de aquellos productos que ya la contienen mientras permanezca vigente la suspensión. Actualmente, uno de los medicamentos alcanzados por esta disposición es SELOS FUCUS, elaborado por TARC Laboratorio Farmacéutico, cuya formulación combina cafeína, acetanilida y novaminsulfonato sódico.