La Anmat prohibió la venta de productos para el cuidado y alisado del pelo

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Allí se dispuso la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos que a continuación se detallan, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto regularicen su situación: 1) 'Alisado express marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 2) 'Alisado con aceite de argán marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 3) 'Alisado mota marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 4) 'Alisado definitivo marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 5) 'Alisado marroquino marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 6) 'Aliplex marca 'EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 7) 'Levanta muerto marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 8) 'Lactoplastía marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 9) 'Lumi seda efecto shock keratina marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 10) 'Queratina hidrolizada marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 11) 'Keratina express marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 12) 'Botox capilar marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 13) 'Cauterizador molecular marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 14) 'Restaurador S.O.S. marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 15) 'Reparación S.O.S. marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 16) 'Reparador de puntas marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 17) 'Máscara capilar TUTTI FRUTTI marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".