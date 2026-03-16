La Anmat prohibió la venta de productos para el cuidado y alisado del pelo
La Anmat advirtió que se trata de productos ilegítimos, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este lunes la prohibición de una extensa lista de productos para el cuidado del cabello por entender que pueden ser perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
Así quedó plasmado en la Disposición 1390/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí se dispuso la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos que a continuación se detallan, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto regularicen su situación: 1) 'Alisado express marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 2) 'Alisado con aceite de argán marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 3) 'Alisado mota marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 4) 'Alisado definitivo marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 5) 'Alisado marroquino marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 6) 'Aliplex marca 'EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 7) 'Levanta muerto marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 8) 'Lactoplastía marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 9) 'Lumi seda efecto shock keratina marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 10) 'Queratina hidrolizada marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 11) 'Keratina express marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 12) 'Botox capilar marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 13) 'Cauterizador molecular marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 14) 'Restaurador S.O.S. marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 15) 'Reparación S.O.S. marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 16) 'Reparador de puntas marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 17) 'Máscara capilar TUTTI FRUTTI marca EMILSE ALISADOS', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
La Anmat advirtió que "a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, se sugirió: a) la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos más arriba detallados".
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