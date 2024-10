La ANMAT prohibió la venta de una miel, aceite de oliva y productos cosméticos

La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto. De acuerdo con la Anmat carece de registros sanitarios de establecimiento y producto al tiempo que está falsamente rotulado al exhibir en su rótulo registros sanitarios inexistentes. Por todo ello, advierte la Anmat, se trata de un "producto ilegal".

aceite.jpg

En tanto la Disposición 9410/2024 prohíbe "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto: 'Miel de abejas, marca Serranias de Zenta', Industria Argentina, Elaborada por Apicolas Serranias de Zenta, RENAPA: Y49, RENSPA: 09.004.0.00022/07.

La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto. De acuerdo con la Anmat carece de registros de establecimiento y de producto, "resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

miel.jpg

Finalmente, la Disposición 9412/2024 prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de los productos cosméticos infantiles denominados: 'Make Up Set Party Queen'. ITEM NO: SD21408. Importador Berkma S.A., CUIT: 30-69076264-8; 'Creative Make Up Fashion Tips Cosmetics - Diy Dressed Up Beautifully'. ITEM NO: SD20831. Importador Poka S.A., CUIT: 30-69313987-9; 'Ice Princess Hand Cream Set' marca Kaliya Beauty, made in China; 'Color Palette Face & Body Painting Kit' marca Favorbeauty, made in China, ITEM NO. A32".

La prohibición alcanza a todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados. De acuerdo con la Anmat el personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal determinó que los datos de los productos señalados no corresponden a cosméticos inscriptos debidamente y son por lo tanto ilegales y potencialmente perjudiciales para quienes los utilicen.

anmat.jpg

Disposición 9409/2024:

aviso_316141.pdf

Disposición 9410/2024:

aviso_316142.pdf

Disposición 9412/2024:

aviso_316143.pdf