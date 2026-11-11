El gobierno de Javier Milei aplicó subas de hasta el 100% en los trámites para obtener el DNI y el pasaporte

En tanto con el ajuste de hasta 100%, el nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad quedó de la siguiente manera:

DNI regular: 20 mil pesos.

DNI exprés: 52 mil pesos.

DNI al instante: 114 mil pesos.

DNI extranjero: 40 mil pesos.

Los DNI para mayores de 14 años, tanto argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años desde su fecha de expedición.

Disposición 759/2026: