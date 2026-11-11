El gobierno de Javier Milei aplicó subas de hasta el 100% en los trámites para obtener el DNI y el pasaporte
Los aumentos dispuestos por el gobierno de Javier Milei regirán a partir del próximo 21 de noviembre. El último aumento había sido en marzo.
El gobierno de Javier Milei autorizó este miércoles al Registro Nacional de las Personas (Renaper) a aplicar fuertes subas en el cuadro tarifario para tramitar el pasaporte argentino y el Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde el próximo sábado 21 de noviembre, el trámite regular del pasaporte pasa de 100 mil a 130 mil pesos, un aumento del 30% mientras que el DNI pasará a costar 20 mil peso, lo que representa una suba del 100%. El último ajuste se había aplicado a principios de marzo.
“Con el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y con el objeto de garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos, deviene necesario establecer un mecanismo de actualización de los aranceles percibidos”, señaló el Renaper entre los fundamentos de la Disposición 759/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Con respecto al DNI, el Gobierno explicó que la actualización busca mejorar la reinversión de los recursos y acompañar el proceso de modernización tecnológica y de emisión del nuevo documento electrónico. Los nuevos valores fueron dispuestos en la resolución 151.
El pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de cinco para los menores. Los nuevos valores desde el sábado 21 de noviembre son los siguientes:
- Pasaporte regular: 130 mil pesos;
- Pasaporte exprés: 260 mil pesos;
- Pasaporte al instante: 429 mil pesos.
En tanto el pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 100 mil a 130 mil pesos. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de 100 mil pesos.
En tanto con el ajuste de hasta 100%, el nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad quedó de la siguiente manera:
- DNI regular: 20 mil pesos.
- DNI exprés: 52 mil pesos.
- DNI al instante: 114 mil pesos.
- DNI extranjero: 40 mil pesos.
Los DNI para mayores de 14 años, tanto argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años desde su fecha de expedición.
Disposición 759/2026:
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