Giro en Corrientes: investigan si un chico de 16 años mató a su compañera por encargo tras simular un suicidio

Las últimas horas de la víctima

Agentes de la División Homicidios de la Policía de Corrientes lograron reconstruir cómo fueron las últimas horas de la víctima. Según determinó la investigación, la noche del 15 de julio, luego del triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial, Cecilia decidió quedarse a dormir en la casa de una amiga.

Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, la adolescente recibió un mensaje y decidió salir de la casa para encontrarse con J.G, un compañero de colegio, de la misma edad.

El encuentro quedó registrado por una cámara de seguridad, que los grabó a ambos mientras caminaban hacia la zona de la vieja estación en el barrio Estación. En las imágenes se observaba además que el joven llevaba consigo una pala. Posteriormente se lo ve de regreso, solo y vistiendo un buzo diferente, según publicó Clarín.

A partir de esto, se ordenaron una serie de allanamientos en la vivienda del chico que permitieron secuestrar una zapatilla cuya pisada coincidía con el patrón de la suela que quedó marcada sobre la sangre de la víctima. Tras el hallazgo, el adolescente fue detenido.

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Fuentes con acceso a la investigación señalaron que, a partir del hallazgo de distintos elementos y del análisis de los teléfonos celulares, los investigadores manejan la hipótesis de un homicidio premeditado. El fiscal tampoco descarta que el adolescente hubiera planificado enterrar el cuerpo.

En ese sentido, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron los mensajes intercambiados antes del crimen: el joven le habría pedido a Cecilia que llevara una pala, aunque no le habría explicado para qué la necesitaba.

Por otro lado, el fiscal Cabral sostuvo que los mensajes recuperados de los dos teléfonos "son lapidarios" y que el crimen "llevó varios días de planificación".

Según una fuente con acceso a la causa, los peritos descubrieron dentro del teléfono del adolescente una serie de mensajes en los que J. se ofrecía para cometer el crimen. En otro, enviado en medio del ataque, habría escrito: "Se levantó y todavía se mueve", en referencia a Cecilia.

También fueron encontrados mensajes posteriores al homicidio, en los que el joven habría escrito que "todos se comieron el verso del suicidio".

A su vez, Cabral admitió que "hay otra persona que cuanto menos sabía del crimen", en referencia a la posible participación o conocimiento que habría tenido la novia de J. Según la investigación, ella habría estado al tanto de la planificación.

De acuerdo con lo informado por Diario Época, el origen del crimen podría estar en una pelea que Cecilia había mantenido días antes con otra chica de su colegio. Esa discusión habría sido el detonante para que la adolescente le pidiera a su novio una "prueba de amor", que terminó convirtiéndose en el presunto "encargo fatal".

Por otra parte, los investigadores ya recuperaron dos mensajes de despedida enviados desde el celular de Cecilia durante la madrugada del crimen. Se trata de textos que aparentaban ser una despedida y que podrían haber sido utilizados para reforzar la hipótesis del suicidio. Ahora, los peritos intentan determinar cómo fueron enviados, ya que la adolescente no tenía datos móviles en su teléfono desde hacía al menos tres días.