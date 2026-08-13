"Con esta ya son 13 las que maté": la escalofriante frase del detenido por el crimen de Cecilia Lazcano
El chat fue extraído del celular del chico imputado por el crimen de su compañera en Corrientes. Investigan si fue una mentira para impresionar a su novia.
La causa por el crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente de 16 años hallada gravemente herida en la madrugada del pasado 16 de julio en la localidad de Alvear, Corrientes, sumó un condimento de extrema gravedad que descolocó a los investigadores.
Lo que comenzó como una aparente investigación por suicidio y derivó rápidamente en un homicidio premeditado, dio un nuevo salto cuando las pericias sobre los teléfonos celulares sacaron a la luz una confesión tan macabra como desconcertante enviada por el principal sospechoso, un compañero de escuela de la víctima.
"Con esta ya son 13 las que maté", le escribió el adolescente detenido a su novia a través de la mensajería instantánea, según consta en el expediente. La frase dinamitó por completo la dimensión de la causa y abrió un interrogante urgente para la fiscalía a cargo de Facundo Cabral: determinar qué quiso expresar exactamente el menor con esa afirmación.
Dado que en Alvear no existen registros históricos ni denuncias previas de homicidios seriales que sustenten semejante cifra, los investigadores intentan dilucidar si se trató de una fantasía oscura destinada a impresionar a su pareja o si, por el contrario, el chat esconde pistas sobre hechos aberrantes del pasado que aún permanecen impunes y ocultos.
Los chats que develan el presunto crimen premeditado de Cecilia Lazcano
De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Facundo Cabral calificó los mensajes recuperados de los teléfonos como "lapidarios", revelando que el ataque "llevó varios días de planificación".
Entre los registros más escalofriantes hallados por los peritos en el celular del sospechoso —un compañero de colegio de la víctima— figuran ofrecimientos previos para cometer el asesinato, una brutal frase enviada en pleno ataque que advertía "Se levantó y todavía se mueve", y mensajes posteriores en los que jactaba cínicamente que "todos se comieron el verso del suicidio".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario