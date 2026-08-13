"Con esta ya son 13 las que maté": la escalofriante frase del detenido por el crimen de Cecilia Lazcano

"Con esta ya son 13 las que maté", le escribió el adolescente detenido a su novia a través de la mensajería instantánea, según consta en el expediente. La frase dinamitó por completo la dimensión de la causa y abrió un interrogante urgente para la fiscalía a cargo de Facundo Cabral: determinar qué quiso expresar exactamente el menor con esa afirmación.