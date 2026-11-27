Al recabar testimonios y pruebas, las fiscales Amil Martín y Solano establecieron que el caso reúne las características típicas de violencia de género, porque entre el imputado y las damnificadas existía una relación desigual de poder, toda vez que era su profesor y abusó de una situación de confianza preexistente, lo que generó una subordinación que responde a una jerarquía de géneros en la que los intereses de las mujeres quedan relegados.

La investigación contó con el apoyo de la División Trata de Personas de Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA. También intervino la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes del MPF CABA, que brindó apoyo y acompañamiento a los adolescentes involucrados.

Las fiscales imputaron al docente por el delito de promoción o facilitación de la prostitución de una persona —agravado por haber sido cometido mediante abuso de una situación de vulnerabilidad y/o de una relación de poder o autoridad y por ser la víctima menor de edad—, y de corrupción de menores agravada por la condición de educador del autor.

También le atribuyeron los delitos de entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes a título gratuito; facilitación de un lugar para que concurran personas con el objeto de usarlos; y comercialización de esas sustancias. Todos fueron agravados por haberse cometido en perjuicio de menores de edad y por haber sido ejecutados por un docente con abuso de sus funciones específicas.

Seguidamente, Amil Martín y Solano requirieron la orden de allanamiento y detención del imputado, que ya había sido apartado de su cargo tras la denuncia inicial. El docente fue detenido en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Personal policial lo halló en la sala de lavado, escondido debajo de la ropa.

Las fiscales solicitaron su prisión preventiva, que fue concedida por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21, Paula Núñez Gelvez.