La Boca: cayó "Tío", un docente que les daba drogas a sus alumnos y los incitaba a prostituirse
La detención se dio Tras una investigación conjunta entre la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 especializada en Violencia de Género, de Marcela Solano.
Tras una investigación conjunta entre la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 especializada en Violencia de Género, de Marcela Solano, se logró la prisión preventiva de un imputado que trabajaba como docente de Ciencias Naturales en una escuela del barrio de La Boca por haber invitado a su domicilio a adolescentes, muchos de ellos alumnos y alumnas del colegio donde daba clases, a consumir drogas y por haberles propuesto mantener encuentros sexuales con amigos suyos a cambio de dinero.
El caso surgió por una denuncia formulada por la Dirección de Educación Media del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, luego de tomar conocimiento de una alerta emitida por una escuela del barrio de La Boca, a partir del relato brindado porestudiantes. Luego, se sumaron declaraciones testimoniales de personal docente y nodocente. Y ahora, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que conduce el Fiscal General Martín López Zavaleta, se intenta establecer si hubo más víctimas.
A partir de las declaraciones recolectadas durante la investigación, se descubrió que el imputado, de 48 años, contactaba a los adolescentes a través de Instagram y luego formaba grupos de WhatsApp donde se hacía llamar “Tío” y generaba una relación de confianza con ellos.
De las denuncias surgió que el imputado invitaba a las víctimas a su casa y que allí siempre había variedad de drogas a disposición y que los adolescentes podían consumir libremente. Además, agregaron que les ofrecía estupefacientes no solo para el consumo personal, sino también para revender. Incluso, refirieron que los incitó a prostituirse con amigos suyos.
Investigación conjunta para dar con "Tío"
Dado que se trata de delitos vinculados no solo con infracciones a la Ley N°23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, sino también con delitos por violencia de género, que requieren la intervención de personal con formación específica en dicha materia, el Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, dispuso que la investigación sea realizada conjuntamente por la UFEIDE y la Fiscalía PCyF N°33, especializada en Violencia de Género.
Al recabar testimonios y pruebas, las fiscales Amil Martín y Solano establecieron que el caso reúne las características típicas de violencia de género, porque entre el imputado y las damnificadas existía una relación desigual de poder, toda vez que era su profesor y abusó de una situación de confianza preexistente, lo que generó una subordinación que responde a una jerarquía de géneros en la que los intereses de las mujeres quedan relegados.
La investigación contó con el apoyo de la División Trata de Personas de Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA. También intervino la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes del MPF CABA, que brindó apoyo y acompañamiento a los adolescentes involucrados.
Las fiscales imputaron al docente por el delito de promoción o facilitación de la prostitución de una persona —agravado por haber sido cometido mediante abuso de una situación de vulnerabilidad y/o de una relación de poder o autoridad y por ser la víctima menor de edad—, y de corrupción de menores agravada por la condición de educador del autor.
También le atribuyeron los delitos de entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes a título gratuito; facilitación de un lugar para que concurran personas con el objeto de usarlos; y comercialización de esas sustancias. Todos fueron agravados por haberse cometido en perjuicio de menores de edad y por haber sido ejecutados por un docente con abuso de sus funciones específicas.
Seguidamente, Amil Martín y Solano requirieron la orden de allanamiento y detención del imputado, que ya había sido apartado de su cargo tras la denuncia inicial. El docente fue detenido en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Personal policial lo halló en la sala de lavado, escondido debajo de la ropa.
Las fiscales solicitaron su prisión preventiva, que fue concedida por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21, Paula Núñez Gelvez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario