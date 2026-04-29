La Boca: intentaron usurpar un conventillo desalojado y fueron detenidos

Al arribar, efectivos de la Comisaría Vecinal 4C constataron que se trataba de un conventillo clausurado, vinculado a un intento previo de usurpación. En el lugar se observó un boquete en el tapiado, evidencia del intento de ingreso.

A pocos metros se encontraban dos ciudadanos argentinos, de 51 y 31 años, y un uruguayo de 44. Durante el procedimiento, además, se secuestró una maza tipo martillo que habría sido utilizada para dañar la estructura.

El momento fue captado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, los detenidos estaban quitando ladrillos para volver a ingresar al inmueble. Tras provocar los daños en la estructura, dejaron una bolsa celeste sobre un pallet junto a la maza.

martillazos La maza utilizada para realizar el boquete.

De acuerdo con las fuentes, a fines del año pasado la policía ya había detenido a dos hombres que intentaban usurpar la propiedad, por lo que es el segundo intento de ingreso desde el desalojo, ocurrido en diciembre. En aquella oportunidad, un argentino de 33 años, con antecedentes por robo, y un uruguayo de 51 habían dañado el tapiado con el mismo objetivo.

Interviene en la causa la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, que dispuso la detención de los imputados por el delito de daño.