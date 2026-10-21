La Boca: un policía salvó a un nene que estaba en un puente y el abrazo entre ambos conmovió a todos
El dramático episodio ocurrió en el puente Nicolás Avellaneda, donde un efectivo logró poner a salvo al menor. El emotivo desenlace quedó registrado en un video.
Un policía protagonizó un dramático rescate en el barrio porteño de La Boca, donde logró salvar a un nene que se encontraba en una situación de peligro sobre el puente Nicolás Avellaneda. Después de momentos de tensión y de una intervención que requirió cautela, el efectivo consiguió ponerlo a resguardo y ambos se fundieron en un abrazo que quedó registrado en video.
El episodio ocurrió este miércoles 21 de octubre, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del menor en una zona peligrosa del puente. Ante la gravedad del escenario, un efectivo se acercó para intentar persuadirlo y evitar que se arrojara al vacío, mientras otros agentes colaboraban con el operativo.
La situación exigió templanza y un abordaje cuidadoso para evitar movimientos que pudieran agravar el riesgo. En ese contexto, el policía procuró establecer un vínculo de confianza con el chico y convencerlo de alejarse del borde, en una intervención en la que el diálogo resultó fundamental.
El abrazo entre el policía y el nene que quedó grabado en video
Las imágenes del rescate muestran el momento en que el efectivo logra poner al menor a salvo. Una vez superada la situación de peligro, ambos se abrazaron en una escena cargada de emoción que reflejó el alivio después de los instantes de incertidumbre. El video se difundió en las redes sociales y generó repercusión por el desenlace del procedimiento. La secuencia, que pasó de la tensión al alivio en cuestión de segundos, tuvo como protagonista a un policía que logró intervenir sin precipitar los acontecimientos.
Tras el rescate, el nene recibió asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal también se había trasladado hasta el lugar para atender la situación.
Cómo fue el operativo de rescate en el puente Nicolás Avellaneda
De acuerdo con la información difundida, el procedimiento comenzó a partir de un aviso que alertó sobre la presencia del menor en un sector peligroso del puente, ubicado en el barrio de La Boca. A partir de esa notificación, los efectivos se desplazaron hasta el lugar y organizaron el operativo para intentar resolver la situación sin poner en riesgo al chico.
Mientras uno de los policías mantenía el diálogo con el menor, se esperaba la intervención de los equipos especializados, entre ellos el Grupo Especial de Rescate (GER). La prioridad era conseguir que se alejara de la cornisa y pudiera quedar bajo resguardo. Finalmente, el operativo tuvo un desenlace favorable y el chico fue puesto a salvo. El abrazo posterior entre el policía y el menor se convirtió en la imagen más conmovedora del episodio y reflejó el alivio tras una situación de extrema tensión.
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