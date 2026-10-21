La Boca: un policía salvó a un nene que estaba en un puente y el abrazo entre ambos conmovió a todos

Cómo fue el operativo de rescate en el puente Nicolás Avellaneda

De acuerdo con la información difundida, el procedimiento comenzó a partir de un aviso que alertó sobre la presencia del menor en un sector peligroso del puente, ubicado en el barrio de La Boca. A partir de esa notificación, los efectivos se desplazaron hasta el lugar y organizaron el operativo para intentar resolver la situación sin poner en riesgo al chico.

Mientras uno de los policías mantenía el diálogo con el menor, se esperaba la intervención de los equipos especializados, entre ellos el Grupo Especial de Rescate (GER). La prioridad era conseguir que se alejara de la cornisa y pudiera quedar bajo resguardo. Finalmente, el operativo tuvo un desenlace favorable y el chico fue puesto a salvo. El abrazo posterior entre el policía y el menor se convirtió en la imagen más conmovedora del episodio y reflejó el alivio tras una situación de extrema tensión.