Feriado: el ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y este fin de semana es largo en Buenos Aires
Con la firma del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la gestión de Kicillof aprobó los feriados de octubre y hay descanso extra en dos municipios.
Mediante la Resolución 467/2026, la gestión provincial de Axel Kicillof aprobó el esquema de feriados previstos para el mes de octubre. La medida establece un día de asueto con cese de actividades para la administración pública bonaerense y los empleados bancarios, mientras que en el ámbito privado adherirse es optativo.
El alcance de este decreto beneficia de manera directa a San Antonio de Areco y General Pinto, donde se decretó una jornada no laborable para este viernes 23 de octubre. Gracias a esta disposición, los vecinos del partido —y especialmente el personal del sector estatal— podrán disfrutar de un fin de semana prolongado de tres días consecutivos
¿Por qué es feriado este viernes 23 de octubre en San Antonio de Areco y General Pinto?
El viernes 23 de octubre es jornada no laborable en ambos distritos bonaerenses debido a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales, cuyos orígenes se remontan a hitos históricos singulares:
San Antonio de Areco
El origen del partido no responde al esquema tradicional de las ciudades hispanoamericanas, ya que no existió una ceremonia de fundación formal, un acta de trazado ni una plaza diseñada por un conquistador. Su crecimiento se dio a partir de un proceso paulatino:
-
El primer oratorio (1714–1728): Frente a la amenaza de los malones, los pobladores prometieron erigir un espacio de culto a San Antonio de Padua. El hacendado José Ruiz de Arellano construyó la capilla en sus tierras, hito que comenzó a concentrar a los vecinos.
Declaración de parroquia (23 de octubre de 1730): Ese día, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires dispuso la creación de las primeras seis parroquias rurales de la provincia, entre ellas la de Areco. Este hito le otorgó entidad eclesiástica y administrativa al asentamiento, permitiendo el registro formal de nacimientos, matrimonios y defunciones. Ante la falta de un acto fundacional clásico, el municipio adoptó este hito de 1730 como su fecha institucional de nacimiento.
General Pinto
-
Fundación del Fuerte General Lavalle (23 de octubre de 1869): A diferencia de Areco, la fecha de General Pinto se vincula con la expansión de la frontera interior bonaerense. El 23 de octubre de 1869 se estableció oficialmente el Fuerte General Lavalle como parte de la línea defensiva en el noroeste de la provincia. En torno a esta posición militar comenzó a radicarse la población civil, lo que dio origen al pueblo que más tarde pasaría a denominarse General Pinto y consolidaría esa jornada como su aniversario fundacional.
Confirman feriado en San Antonio de Areco y General Pinto a través de la Resolución 467/2026
A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para San Antonio de Areco y General Pinto.
La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario