Feriado: el ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y este fin de semana es largo en Buenos Aires.

Fundación del Fuerte General Lavalle (23 de octubre de 1869): A diferencia de Areco, la fecha de General Pinto se vincula con la expansión de la frontera interior bonaerense. El 23 de octubre de 1869 se estableció oficialmente el Fuerte General Lavalle como parte de la línea defensiva en el noroeste de la provincia. En torno a esta posición militar comenzó a radicarse la población civil, lo que dio origen al pueblo que más tarde pasaría a denominarse General Pinto y consolidaría esa jornada como su aniversario fundacional.