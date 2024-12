La canción de Javier Milei que es una copia de la de Donald Trump: "Ganó y todos lo saben"

“There’s a party getting started all over Argentina. All because he took a stand for freedom. Liberty is on the way. It’s time to celebrate”, dice la canción en otro momento, en español: “Está comenzando una fiesta en toda la Argentina. Todo porque optó por la libertad. La libertad está en camino. Es tiempo de celebrar”.

En el final, cantó: “Victory is on outside. And freedom is or battle cry", "La victoria está fuera. Y la libertad es nuestro grito de guerra”.

Los presentes, la mayoría funcionarios del Gobierno, algunos empresarios y libertarios siguieron la letra de la artista. Cuando terminó la ovacionaron.

Ente los funcionarios de del gobierno de Javier Milei estaba el asesor presidencial, Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, legisladores nacionales, empresarios y referentes del ámbito social, académico y político.

El Himno Nacional Argentino Raúl Lavié, y antes del cierre, hubo una presentación de artistas tradicionales.

El evento central comenzará este miércoles a las 11. La apertura estará a cargo del presidente de CPAC, Matt Schlapp, y tendrá como oradora a Lara Trump, vicepresidente del Comité Nacional Republicano y esposa de Eric Trump, hijo del futuro presidente norteamericano.

Owens es una cantante de música country cristiana que comenzó a tener mayor trascendencia pública una vez que esta canción se viralizó durante los últimos meses del primer año de la pandemia, acumulando en cuestión de minutos miles de reproducciones en las distintas plataformas.