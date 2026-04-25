La chica del novio infiel que se hizo viral en la tienda china contó todo y no se salvó nadie
En medio de la inauguración de una super tienda china, toda la atención se la llevó una joven que fue a buscar a su novio porque le estaba siendo infiel. Cuando volvió a su casa contó en un video todo lo que no le dejaron decir al aire.
El furor por el desembarco de la tienda china Miniso en Argentina fue tal que hubo gente acampando en la calle Florida desde las 3 de la mañana de este jueves, pero una joven acudió al flamante local del microcentro con una misión completamente paralela al consumo de productos orientales: fue a buscar a su novio infiel y se hizo viral en cuestión de horas.
La escena quedó en evidencia cuando el notero del canal LN+ se acercó a la extensa fila de clientes para charlar sobre productos vinculados al mundo del K-Pop o a los personajes de Disney, entre otros temas, y en vez dio con un chisme explosivo.
"Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?", saludó la joven mirando a cámara, con una postura firme, clara y resuelta. Todo lo que expresó en adelante tendría el mismo tono, pero cero diplomacia.
"Vengo hace seis horas en realidad porque estoy buscando a mi novio porque sé que trajo a la pu... de mierd...", soltó la joven. No pudo decir mucho más al aire porque la conductora la interrumpió. Sin embargo alcanzó para que el corte se viralizara en redes. Luego, la protagonista contó en un video casero cómo se dio cuenta de que el novio estaba ahí y criticó a la televisión moderna y hasta a la conductora que no la dejó hablar. ¿Nace una mediática?
Sin dudas la muchacha tiene mucha chispa para dar y sabe llamar la atención. "Yo vi una foto de ella tomando mate en la inauguración de Miniso y el mate lo está agarrando la mano de un masculino con un tatuaje que yo reconozco", sostuvo la chica que ahí nomás se fue a microcentro a buscar al masculino en cuestión. "Te vas a acordar de mí, yo creo que soy lo peor que le pasó en su vida. Todos los días me tiene que ver en algún lado", cerró la morocha.
"Y a la periodista que dijo 'ay, que lo resuelvan en su casa': sos aburrida. Por eso la televisión está en decadencia", expresó sin más.
El momento viral
El clip que se volvió viral no dura más que 30 segundos, tiempo suficiente como para que el movilero buscara a otras interlocutoras, unas más dispuestas a hablar de los muñecos coleccionables y no del paradero de sus parejas infieles.
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