La chica del novio infiel que se hizo viral en la tienda china contó todo y no se salvó nadie

"Y a la periodista que dijo 'ay, que lo resuelvan en su casa': sos aburrida. Por eso la televisión está en decadencia", expresó sin más.

El momento viral

El clip que se volvió viral no dura más que 30 segundos, tiempo suficiente como para que el movilero buscara a otras interlocutoras, unas más dispuestas a hablar de los muñecos coleccionables y no del paradero de sus parejas infieles.

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