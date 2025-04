La chicana de uno de los fiscales a Sebastián Kiczka: "Tiene 48 años el nene"

Al momento de decir sus últimas palabras ante el tribunal, el hermano del exdiputado de Posadas le respondió al funcionario judicial: "Si vos vivieras lo que sufro yo, quiero ver que decís", expresó.

"Cuando me agarraron los policías, me pusieron un casco en la cabeza, me subieron a una camioneta y me llevaron a una celda que era de la época medieval. Estaba lleno de ratas", se lamentó.

Sebastián Kiczka

Sebastián Kiczka declaró en el juicio que "es muy fácil conseguir videos de abuso sexual infantil"

En una nueva declaración en el juicio por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI), Sebastián Kiczka, hermano del también acusado, el exdiputado Germán Kiczka, insistió este martes en que "es muy fácil conseguir" ese tipo de videos.

Durante el debate, Sebastián Kiczka volvió a tomar la palabra y argumentó que "bajaba esas filmaciones para mis trabajos artísticos".

En su declaración de este martes, el hermano del coacusado Germán Kiczka, reiteró la "facilidad" para acceder a este tipo de contenido en línea.

Kiczka sostuvo este martes ante el tribunal que, durante el encuentro con su hermano, utilizó la computadora para "descargar videos" con fines de "trabajos digitales" de temática "espacial, futurista" y "criberpunk", argumentando que aprovechaba cualquier equipo disponible al no tener uno propio y necesitar imprimir archivos extensos.

german y sebastian kiczka.jpg Germán Kiczka y su hermano Sebastián.

El mayor de los hermanos también reiteró su declaración del lunes, donde afirmó "no saber que mirar ese tipo de videos era ilegal", ya que los consideraba de acceso público en Internet.

Además, Kiczka recordó haber creído borrar los archivos tras consumir alcohol en casa de su hermano, olvidando el pendrive conectado. Cabe recordar que Sebastián Kiczka también será investigado en una causa paralela por el delito de distribución de abuso sexual infantil.

"Bajaba esos videos para mis trabajos artísticos porque andaba de acá para allá con pendrives y necesitaba imprimir cosas. Entonces, ese día aproveché y usé el dispositivo de mi hermano", concluyó el imputado por el presunto abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años.

En la audiencia del lunes, el tribunal incorporó el testimonio de seis testigos mediante lectura y escuchó a un testigo presencial. El veredicto en este resonante caso se dará a conocer el próximo miércoles a las 8:30 en el Edificio de Tribunales de Posadas, Misiones.

EN VIVO la condena a Germán y Sebastián Kiczka

En pocos minutos, el Tribunal N°1 de Posadas, Misiones, dará lectura del veredicto en el juicio contra Sebastián y Germán Kiczka por tenencia de material de abuso sexual infantil.

